Konya Temizlik İle Hijyenik Temizlik

Konya temizlik olarak insanların sağlığını tehdit eden tüm virüs ve mikroplarla savaşıyoruz. Bizler savaşan ve sağlıklı ortam yaratmaya çalışan birer savaşçılarız. Konya Temizlik olarak hizmet politikamız her zaman daha sıcak daha güvenli ve daha temiz ortamları insanlara sunabilmektir. Özellikle pandeminin yoğun olarak yaşandığı bu günlerde temizliğin önemini bir kez daha idrak eden şirketimizin insan sağlığına ne kadar fazla faydası olduğunu biliyor musunuz?

Temizlik Hizmeti Nedir?

Temizlik hizmeti, yaşam alanlarınızın ve dilediğiniz her alanın temizlenmesi için ücretli bir şekilde hizmet almak demektir. Temizlik hizmeti veren personellerin tamamının hijyen sertifikası olması gerekir. Bununla beraber temizlik konusunda sürekli olarak eğitim alınması ve hangi alanın ne şekilde temizlenmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Örneğin fayans araları için yapılan temizlik çalışmaları ile masa temizliği arasında çok ciddi bir fark vardır. Bu farkların en büyüğü ise Korona virüs tanısı geçirmiş bir kişinin iyileştikten sonraki dönemlerde bulunduğu ortamların net bir şekilde temizlenmesi gerekir. Bu temizlik için ise ayrı metotlar kullanılır. Bu metotların tüm temizlik personelleri tarafından net olarak bilinmesi gerekir. Temizlik şirketimiz bünyesinde bulunan tüm personellerimizin bu politikalara uygun olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Hangi Alanlara Temizlik Yapılmalı?

Bu soru çok genel bir sorudur. Ancak şirket olarak hangi alanlara hizmet verdiğimizi soruyorsanız bu soruya daha net bir cevap verebiliriz. Özellikle temizlik şirketleri için hangi alanların temizliğinin yapıldığı adeta bir sır gibi saklanıyor. Ancak şirket olarak prensiplerimizde müşteri memnuniyeti vardır.

Yaşam alanlarınızın tamamında temizlik hizmeti verebiliriz.

Dilediğiniz tüm alan, ürün ve eşyalarınız için temizlik hizmeti verebiliriz.

Yani kısacası siz neyin ya da nerenin temizlenmesini istiyorsanız biz Alfa temizlik olarak bu alan ve ürünlerin temizlik hizmetini verebiliriz.

Temizlik Hizmeti Fiyatları

Temizlik hizmeti fiyatları genel anlamda temizliğin yapılacağı konuma ve alana göre değişiyor. Özellikle zor temizlik alanlarının fiyatlarında hızlı yükselişler söz konusu olabiliyor. O nedenle temizliğin yapılacağı alanlara öncelikli olarak keşif hizmetimizin alınması gerekiyor. Keşif hizmeti %100 ücretsizdir ve temizlik ücretine ilave edilmez. Size vereceğimiz teklif bandında ortalama olarak Türkiye’nin en uygun temizlik fiyatlarını veririz. Bu sayede tüm Konya’da ve Türkiye’de en uygun fiyatlı temizlik hizmeti, temizlik şirketimiz tarafından verilmiş olur. Siz de temizlik ihtiyaçlarınız için hemen Alfa temizlik ile iletişime geçebilir, hemen hızlı bir şekilde fiyat teklifi alabilirsiniz.

Konya Kombi Servisi

Temizliğin yanı sıra kombi bozulması özellikle kış aylarındaki kombi arızası evde ikamet edenler için büyük bir eziyete dönüşmektedir. Bu durumda hızlı bir servis gerekmektedir. Konya Kombi Servisi bu noktada Konya’da evinize hızlı bir şekilde ulaşarak kombinizi en doğru ve hızlı bir şekilde tamir eder.

Temizlik Hizmeti Avantajları

Temizlik hizmeti alan müşterilerimizin avantajları saymakla bitmez ancak birkaçına değinmekte de fayda var. Özellikle sık bir şekilde temizlik hizmeti almayan ya da ilk defa temizlik hizmeti alacak olan müşterilerimizin mutlaka bu ayrıntıları okumaları gerekir.

Eğer düzenli bir şekilde temizlik hizmeti alırsanız, yaşam alanlarınız tüm mikrop ve virüslerden arınmış olur.

Yaşam alanınız tertemiz görünür ve güzel kokar. Bu sayede daha sağlıklı bir yaşam alanında bulunmuş olursunuz.

Sadece sizin değil çevrenizin de sağlığını korumuş olursunuz.

Temizlik bir tercih değil ihtiyaçtır. Bu sebeple mutlaka temizlik hizmetimizden yararlanmanız gerekir. Eğer Alfa temizlik ile düzenli bir şekilde çalışırsanız hem uygun fiyatlardan yararlanmış olursunuz hem de sağlığınızı korumuş olursunuz.

Gördüğünüz gibi temizlik hizmetimizin yüksek faydaları vardır. Bu avantaj ve faydalardan yararlanmak ve temizlik hizmetimizden yararlanmak için tek yapmanız gereken aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşmak olacak. Hemen bizimle iletişime geçin ve ne tür temizlik hizmetine ihtiyacınız var beraber karar verelim.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.