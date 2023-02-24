Kripto para borsaları yakın zaman içinde oldukça popülarite kazanmıştır. Ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılabilir olması daha geniş kitleler tarafından tercih edilmesini sağlar. Bitcoin’in piyasaya sürülmesinin ardından binlerce farklı kripto paranın ortaya çıkması, borsanın genişlemesini sağlamıştır. Kripto para sahibi olmak isteyen kişiler, kolay şekilde borsalara giriş yapabilir.

Kripto Para Borsaları Nasıl Çalışır?

Gerçek para birimleri ya da kripto para birimleri ile kripto para alım ve satım işlemlerinin yapıldığı platformlardır. Değişim sistemi olarak adlandırmak, kripto borsasının mantığını özetler. Öncelikle gerçek para varlığının kripto para ile değiştirilmesi ile başlayan bir sistemdir. Kullanıcılar, paralarını istedikleri para birimine dönüştürebilir. Sahip olunan kripto para varlığını ise yine farklı bir kripto para birimine dönüştürmek mümkündür.

Geleneksel olarak bilinen borsa sistemi ile aynı şekilde çalışan bir sistemdir. Dijital borsa olması, yeni ve güncel bir model olmasını sağlar. Teknolojiden faydalanılarak ortaya çıkartılmış olan kripto para borsaları, yatırımların kişisel olarak yapılmasını sağlar. Kullanılan banka hesabı ya da sahip olunan kripto para ile yatırım yapılmasını sağlar. Herhangi bir aracı kurum olmadan işlem yapılabilen ortamlardır. Kripto borsalarında yapılan işlemler, kullanıcılar arasında yapılır. Gerçek para birimi ile kripto almak isteyen yatırımcı, kripto parasını gerçek paraya dönüştürmek isteyen kullanıcı ile takas yapmış olur. Fiziksel olarak herhangi bir karşılığı olmadığı için dijital para birimi olarak adlandırılır. Bu sayede kullanıcılar arasında takas yapılabilir.

Kripto Para Borsaları Farkları

Kripto para borsaları arasında bulunan farklılıklar, yatırımcılar tarafından net şekilde anlaşılamayabilir. İşlem yapılan varlık ve kullanıcı türü, borsanın farkını ortaya çıkartır. Gerçek para birimleri ile işlem yapılan borsalar bulunduğu gibi sadece kripto para birimleri ile işlem yapılmasına imkan sunan borsalar bulunur. Sahip olunan kripto varlığın farklı bir kripto ile takas edilmesini sağlayan borsalar bulunur.

Kripto değişimi yapılabilen borsalar üzerinde her birim üzerinde bu işlemi yapmak mümkün olmayabilir. Platform üzerinde izin verilen ve belirtilen birimler arasında takas yapılabilir. Borsanın kendisine ait olan birimi ya da sabit olan kripto birimleri üzerinden işlem yapılabilir. Bitcoin gibi yüksek hacimli olan kripto paralar üzerinde değişim yapılmasına izin verilir.

Kripto Para İşlemlerinde Çeşitlilik

EgeMoney kullanıcıların işlemler sırasında herhangi bir sınırlamaya takılmaması için takas gibi farklı işlem imkanları sunar. Profesyonel kripto para borsaları iki işlemi aynı anda sunabilir. Kullanıcılar, herhangi bir koşula bağlı kalmadan Bitcoin’i ile Ethereum’unu değiştirebilir. Sorunsuz şekilde işlem yapılmasına imkan sunulan EgeMoney, gelişmiş platformlardan biridir. Kullanıcıların farklı şekillerde kripto para işlemleri yapmasına imkan sunar. Diğer borsalara kıyasla işlem çeşitliliğinin fazla olması ilk tercih sebebi olmasına yol açar.