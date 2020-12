Kripto Para Nedir, Nasıl kullanılır? Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır?

Kripto para, blockchain teknolojisine dayanan merkezi olmayan dijital paradır. En popüler sürümler olan Bitcoin ve Ethereum’a aşina olabilirsiniz, ancak CoinLore’a göre dolaşımda 5.000’den fazla farklı kripto para var.

Normal mal ve hizmetleri satın almak için kripto kullanabilirsiniz, ancak birçok kişi hisse senetleri veya değerli metaller gibi diğer varlıklarda olduğu gibi kripto para birimlerine yatırım yapar. Kripto para birimi yeni ve heyecan verici bir varlık sınıfı olsa da, her sistemin nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için makul miktarda araştırma yapmanız gerektiğinden satın almak riskli olabilir.

Bir kripto para birimi, dijital, şifreli ve merkezi olmayan bir değişim aracıdır. ABD Doları veya Euro’nun aksine, bir kripto para biriminin değerini yöneten ve sürdüren merkezi bir otorite yoktur. Bunun yerine, bu görevler internet aracılığıyla bir kripto para biriminin kullanıcıları arasında geniş bir şekilde dağıtılır.

Bitcoin, ilk olarak Satoshi Nakamoto tarafından “Bitcoin: Bir Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı 2008 makalesinde ilke olarak özetlenen ilk kripto para birimiydi. Nakamoto, projeyi “güven yerine kriptografik kanıta dayalı bir elektronik ödeme sistemi” olarak tanımladı.

Bu kriptografik kanıt, blok zinciri adı verilen bir program biçiminde doğrulanan ve kaydedilen işlemler biçiminde gelir.

Blok zinciri, işlemleri kodla kaydeden açık, dağıtılmış bir defterdir. Pratikte, dünya çapında sayısız bilgisayara dağıtılmış bir çek defteri gibidir. İşlemler, daha sonra önceki kripto para birimi işlemlerinin bir “zinciri” üzerinde birbirine bağlanan “bloklar” halinde kaydedilir.

Afrika kripto para birimi borsası Quidax’ın CEO’su ve kurucu ortağı Buchi Okoro, “Her gün harcadığınız her şeyi yazdığınız bir kitap hayal edin” diyor. “Her sayfa bir bloğa benzer ve kitabın tamamı, bir sayfa grubu, bir blok zinciridir.”

Bir blockchain ile, kripto para birimi kullanan herkesin birleşik bir işlem kaydı oluşturmak için bu kitabın kendi kopyası vardır. Yazılım, her yeni işlemi gerçekleştikçe günlüğe kaydeder ve blok zincirinin her kopyası yeni bilgilerle eşzamanlı olarak güncellenerek tüm kayıtları aynı ve doğru tutar.

Dolandırıcılığı önlemek için, her işlem iki ana doğrulama tekniğinden biri kullanılarak kontrol edilir: iş kanıtı veya hissenin kanıtı.

Proof of Work vs Proof of Stake