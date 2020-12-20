Kripto Para Nedir, Nasıl kullanılır? Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır?

Kripto para, blockchain teknolojisine dayanan merkezi olmayan dijital paradır. En popüler sürümler olan Bitcoin ve Ethereum’a aşina olabilirsiniz, ancak CoinLore’a göre dolaşımda 5.000’den fazla farklı kripto para var.

Normal mal ve hizmetleri satın almak için kripto kullanabilirsiniz, ancak birçok kişi hisse senetleri veya değerli metaller gibi diğer varlıklarda olduğu gibi kripto para birimlerine yatırım yapar. Kripto para birimi yeni ve heyecan verici bir varlık sınıfı olsa da, her sistemin nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için makul miktarda araştırma yapmanız gerektiğinden satın almak riskli olabilir.

Kripto Para Nasıl Çalışır?

Bir kripto para birimi, dijital, şifreli ve merkezi olmayan bir değişim aracıdır. ABD Doları veya Euro’nun aksine, bir kripto para biriminin değerini yöneten ve sürdüren merkezi bir otorite yoktur. Bunun yerine, bu görevler internet aracılığıyla bir kripto para biriminin kullanıcıları arasında geniş bir şekilde dağıtılır.

Bitcoin, ilk olarak Satoshi Nakamoto tarafından “Bitcoin: Bir Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı 2008 makalesinde ilke olarak özetlenen ilk kripto para birimiydi. Nakamoto, projeyi “güven yerine kriptografik kanıta dayalı bir elektronik ödeme sistemi” olarak tanımladı.

Bu kriptografik kanıt, blok zinciri adı verilen bir program biçiminde doğrulanan ve kaydedilen işlemler biçiminde gelir.

Blockchain Nedir?

Blok zinciri, işlemleri kodla kaydeden açık, dağıtılmış bir defterdir. Pratikte, dünya çapında sayısız bilgisayara dağıtılmış bir çek defteri gibidir. İşlemler, daha sonra önceki kripto para birimi işlemlerinin bir “zinciri” üzerinde birbirine bağlanan “bloklar” halinde kaydedilir.

Afrika kripto para birimi borsası Quidax’ın CEO’su ve kurucu ortağı Buchi Okoro, “Her gün harcadığınız her şeyi yazdığınız bir kitap hayal edin” diyor. “Her sayfa bir bloğa benzer ve kitabın tamamı, bir sayfa grubu, bir blok zinciridir.”

Bir blockchain ile, kripto para birimi kullanan herkesin birleşik bir işlem kaydı oluşturmak için bu kitabın kendi kopyası vardır. Yazılım, her yeni işlemi gerçekleştikçe günlüğe kaydeder ve blok zincirinin her kopyası yeni bilgilerle eşzamanlı olarak güncellenerek tüm kayıtları aynı ve doğru tutar.

Dolandırıcılığı önlemek için, her işlem iki ana doğrulama tekniğinden biri kullanılarak kontrol edilir: iş kanıtı veya hissenin kanıtı.

Proof of Work vs Proof of Stake

PoW ve PoS; doğrulayıcıları daha fazla kripto para birimi ile ödüllendiren bir blok zincirine eklenmeden önce işlemleri doğrulamak için kullanılan iki farklı doğrulama tekniğidir. Kripto para birimleri, işlemleri doğrulamak için genellikle PoW veya PoS kullanır.

İşin kanıtı. Xcoins.com sosyal medya yöneticisi Simon Oxenham, “PoW, bir algoritmanın bilgisayarların çözmek için yarıştığı matematiksel bir problem sağladığı bir blok zincirindeki işlemleri doğrulamanın bir yöntemidir” diyor.

Genellikle “madenci” olarak adlandırılan her katılımcı bilgisayar, blok olarak adlandırılan bir işlem grubunun doğrulanmasına yardımcı olan matematiksel bir bulmacayı çözer ve ardından bunları blok zinciri hesaplayıcısına ekler. Bunu başarıyla yapan ilk bilgisayar, çabaları için az miktarda kripto para ile ödüllendirilir.

Blockchain bulmacalarını çözme yarışı, yoğun miktarda bilgisayar gücü ve elektrik gerektirebilir. Pratikte bu, madencilerin güç ve bilgi işlem kaynaklarının maliyetlerini göz önünde bulundurduktan sonra işlemleri doğrulamak için aldıkları kripto ile bile zar zor kırılabileceği anlamına geliyor.

PoW. İşlemleri kontrol etmek için gereken güç miktarını azaltmak için, bazı kripto para birimleri bir hisse kanıtı doğrulama yöntemi kullanır. Teminat kanıtı ile, her bir kişinin doğrulayabileceği işlem sayısı, sürece katılma şansı için “pay almak” veya ortak bir kasada geçici olarak kilitlemek istediği kripto para miktarı ile sınırlıdır. Okoro, “Neredeyse banka teminatı gibi,” diyor. Kripto para yatıran her kişi işlemleri doğrulamaya uygundur, ancak bunu yapmak için seçilme olasılığınız, önünüzdeki miktarla artar.

Osom Finance CEO’su Anton Altement, “PoS, enerji yoğun denklem çözmeyi ortadan kaldırdığı için, iş kanıtından çok daha verimlidir ve işlemler için daha hızlı doğrulama / onay sürelerine izin verir” diyor.

Yeni bir işlem grubunu doğrulamak için bir pay sahibi (bazen doğrulayıcı olarak adlandırılır) seçilirse, potansiyel olarak işlem blokundan toplam işlem ücreti tutarında kripto para birimi ile ödüllendirilecektir. Dolandırıcılığın önüne geçmek için, seçilirseniz ve geçersiz işlemleri doğrularsanız, bahis yaptığınız şeyin bir kısmını kaybedersiniz.

Kriptoda Konsensusun Rolü

Hem hissenin kanıtı hem de iş kanıtı, işlemleri doğrulamak için fikir birliği mekanizmalarına dayanır. Bu, her birinin işlemleri doğrulamak için bireysel kullanıcıları kullanırken, doğrulanan her işlemin, genel muhasebe sahiplerinin çoğunluğu tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması gerektiği anlamına gelir.

Örneğin, bir bilgisayar korsanı, defterlerin en az% 51’ini sahte sürümleriyle eşleşecek şekilde başarılı bir şekilde elde etmedikçe, blok zinciri defterinde değişiklik yapamaz. Bunu yapmak için gerekli kaynak miktarı dolandırıcılığı olasılık dışı kılar.

Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır?

Madencilik, yeni kripto para birimlerinin, genellikle işlemlerin doğrulanması karşılığında dünyaya salınmasıdır. Ortalama bir kişinin kripto para madenciliği yapması teorik olarak mümkün olsa da, Bitcoin gibi iş kanıtı sistemlerinde giderek daha zor hale geliyor.

Uinta Crypto Consulting’in kurucusu Spencer Montgomery, “Bitcoin ağı büyüdükçe daha karmaşık hale geliyor ve daha fazla işlem gücü gerekiyor” diyor. “Ortalama bir tüketici bunu yapabiliyordu, ancak şimdi çok pahalı. Ekipmanlarını ve teknolojilerini rekabeti geride bırakacak şekilde optimize eden çok fazla insan var. ”

Ve unutmayın: PoW kripto para birimleri benim için büyük miktarda enerji gerektirir. Tüm dünyadaki elektriğin% 0.21’inin Bitcoin çiftliklerine güç sağlamak için gittiği tahmin ediliyor. Bu, İsviçre’nin bir yılda kullandığı güçle aşağı yukarı aynı miktarda. Çoğu Bitcoin madencisinin elektrik maliyetlerini karşılamak için madencilikten kazandıklarının% 60 ila% 80’ini kullandıkları tahmin ediliyor.

Ortalama bir kişinin bir PoW sisteminde madencilik yaparak kripto kazanması pratik olmasa da, doğrulayıcılar bahis yaptıkları miktara göre rastgele seçildiğinden, PoS modeli, yüksek güçlü hesaplama açısından daha az gerektirir. Bununla birlikte, katılmak için zaten bir kripto para birimine sahip olmanızı gerektirir. (Kripto paranız yoksa, yatıracak hiçbir şeyiniz yoktur.)

Kripto Paraları Nasıl Kullanabilirsiniz?

Satın alma işlemi yapmak için kripto para birimini kullanabilirsiniz, ancak bu henüz genel kabul gören bir ödeme şekli değildir. Bir avuç çevrimiçi perakendeci Bitcoin’i kabul ediyor. Ancak bu yakın gelecekte değişebilir. Ödeme devi PayPal, kısa süre önce müşterilerin PayPal hesaplarından kripto para satın almalarına, tutmalarına ve satmalarına olanak tanıyan yeni bir hizmetin lansmanını duyurdu.

Montgomery, “Bu çok büyük bir gelişme” dedi. “PayPal bir banka olarak kabul edilseydi, dünyanın en büyük 21. bankası olacaktı ve tüm kullanıcılarına erişim sağlıyorlar. İnsanların kriptolarını göndermelerini kolaylaştıracaklar. ”

Kripto daha yaygın olarak kabul edilene kadar, hediye kartları ile kripto para birimini takas ederek mevcut sınırlamaları aşabilirsiniz. Örneğin eGifter’da Dunkin Donuts, Target, Apple ve diğer bazı mağazalar ve restoranlar için hediye kartları satın almak için Bitcoin’i kullanabilirsiniz.

Kriptoyu hisse senedi ve tahvil dışında alternatif bir yatırım seçeneği olarak da kullanabilirsiniz. Finans haberleri sitesi Money Morning’in yardımcı editörü ve kripto para birimi uzmanı David Zeiler, “En iyi bilinen kripto olan Bitcoin, altın gibi bir değer deposu haline gelen güvenli, merkezi olmayan bir para birimidir” diyor. “Bazı insanlar buna” dijital altın “bile diyor.”

Güvenli Satın Alımlar İçin Kripto Para Birimi Nasıl Kullanılır?

Güvenli bir şekilde alışveriş yapmak için kripto kullanmak, satın almaya çalıştığınız şeye bağlıdır. Doğrudan kabul etmeyen bir perakendecide kripto para harcamak isterseniz, ABD’de BitPay gibi bir kripto para birimi banka kartı kullanabilirsiniz.

Kripto para birimini kabul eden bir kişiye veya perakendeciye ödeme yapmaya çalışıyorsanız, blockchain ile etkileşime giren ve kullanıcıların kripto para gönderip almasına olanak tanıyan bir yazılım programı olan bir kripto para birimi cüzdanına ihtiyacınız olacaktır.

Cüzdanınızdan para aktarmak için alıcınızın QR kodunu tarayabilir veya cüzdan adresini manuel olarak girebilirsiniz. Bazı hizmetler, bir telefon numarası girmenize veya telefonunuzdan bir kişi seçmenize izin vererek bunu kolaylaştırır. İşlemlerin iş kanıtı veya risk kanıtı kullanılarak doğrulanması gerektiğinden, işlemlerin anlık olmadığını unutmayın. Kripto para birimine bağlı olarak, bu 10 dakika ile iki saat arasında sürebilir.

Ancak bu gecikme süresi, kripto işlemlerini güvenli kılan şeyin bir parçasıdır. “Bir işlemi değiştirmeye çalışan kötü bir aktör, uygun yazılım” anahtarlarına “sahip olmayacak, bu da ağın işlemi reddedeceği anlamına geliyor. Ağ aynı zamanda çift harcamayı denetliyor ve engelliyor ”diyor Zeiler.

Kripto Para Birimine Nasıl Yatırım Yapılır?

Kripto para, eşler arası ağlarda ve Coinbase ve Bitfinex gibi kripto para birimi borsalarında satın alınabilir. Bununla birlikte, bu borsalardan bazıları küçük kripto alımlarında engelleyici derecede yüksek olabilecek masrafları talep ettiği için ücretlere dikkat edin. Örneğin Coinbase, işleminizin boyutuna bağlı olarak satın alma işleminizin% 0,5’i artı 0,99 ila 2,99 ABD doları arasında sabit bir ücret alır.

Daha yakın zamanlarda, yatırım uygulaması Robinhood, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin de dahil olmak üzere en iyi kripto para birimlerinin birçoğunu büyük borsaların çoğunun ücreti olmadan satın alma olanağı sunmaya başladı.

Zeiler, “Bir zamanlar oldukça zordu ama şimdi kripto acemileri için bile nispeten kolay,” diyor. “Coinbase gibi bir borsa, teknik olmayan kişilere hitap ediyor. Orada bir hesap oluşturmak ve bir banka hesabına bağlamak çok kolay. ”

Ancak, bireysel kripto para satın almanın, bireysel hisse senedi satın almaya benzediğini unutmayın. Tüm paranızı tek bir güvenliğe yatırdığınız için, bir yatırım fonu veya borsa yatırım fonu (ETF) ile yapabileceğiniz gibi, yüzlerce veya binlerce kişiye dağıtmaktan daha fazla risk alırsınız. Ne yazık ki, kripto fonları şu anda yetersiz.

Bir Bitcoin yatırım fonu var – Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ancak şu anda yalnızca akredite yatırımcılara açık, yani çoğu Amerikalı onu satın almaya uygun değil. Bitcoin veya kripto ETF yok; ancak blockchain ETF’leri var.

Kripto piyasasına girmek istiyorsanız, kripto şirketlerinin bireysel hisse senetlerine yatırım yapabilirsiniz. Zeiler, “Kripto odaklı hisse senetleri söz konusu olduğunda, Coinbase’in 2021’de bir halka arz yapması bekleniyor” dedi. “Hive Blockchain (HIVE) gibi birkaç Bitcoin madencilik hisse senedi de var. Daha az risk içeren bir kripto paraya maruz kalmak istiyorsanız, IBM, Bank of America ve Microsoft gibi blockchain teknolojisini benimseyen büyük şirketlere yatırım yapabilirsiniz. ”

Kripto Paraya Yatırım Yapmalı Mısınız?

Uzmanlar, kripto para birimine yatırım yapma konusunda karışık fikirlere sahip. Kripto, yoğun fiyat dalgalanmaları potansiyeline sahip oldukça spekülatif bir yatırım olduğundan, bazı finansal danışmanlar insanlara hiç yatırım yapmalarını önermiyor.

Örneğin, Bitcoin geçen yıl neredeyse iki katına çıkarak, Kasım 2020’de 18.000 $ ‘ın üzerinde bir fiyata ulaşırken, aynı yıl Bitcoin başına 5.000 $’ ın altına düştüğü zaman olduğu gibi büyük ölçüde değer kaybetti. Bununla birlikte, Bitcoin’in son dönemdeki en yüksek değerleri bile, Bitcoin başına yaklaşık 20.000 $ olan 2017 zirvesinden hala daha düşük. Bütün bunlar, kripto para birimlerinin, çoğu yerleşik para biriminin aksine, çok değişken olabilir ve sık sık değeri değiştirebilir.

Bu nedenle, New Norwich, New York’ta sertifikalı bir finansal planlamacı (CFP) olan Peter Palion, ABD doları gibi bir hükümet tarafından desteklenen para birimine bağlı kalmanın daha güvenli olduğunu düşünüyor.

Palion, “Nakit rezervlerinizde ABD doları varsa, ipoteğinizi ödeyebileceğinizi, elektrik faturanızı ödeyebileceğinizi biliyorsunuz” diyor. “Son 12 aya baktığınızda, Bitcoin temelde son EKG’me benziyor .”demiştir.

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