LG Velvet’in Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı - Teknofeed.COM

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LG Velvet’in Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Teknoloji firması LG’nin 7 Mayıs tarihinde Güney Kore’de düzenleyeceği çevrimiçi tanıtım etkinliğinde tanıtacağı LG Velvet orta segment telefonun fiyatı ve özellikleri açıklandı.
LG Velvet’in Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı
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Güney Koreli teknoloji firması olan LG’nin orta segment akıllı telefonlar arasında ses getireceği düşünülen LG Velvet modeli, 7 Mayıs tarihinde Güney Kore’de yapılacak olan etkinlik ile tanıtılacak. Yapılacak olan lansmana çok da fazla bir süre kalmadığı sıralarda, telefonun teknik özellikleri ve fiyatı hakkında bazı bilgiler yayınlandı. 

LG Velvet’in Özellikleri

LG Velvet Ön Görünüm

LG Velvet Ön Görünüm

Orta segment telefonlar arasında yerini alacak olan Velvet, 2340×1080 çözünürlüğünde olan ve 6,8 inç OLED ekranıyla kullanıcılara sunulacak. Cihazın ekranında 16 MP çözünürlük kalitesine sahip olan ve çentik şeklinde konumlandırılmış bir selfie kamerası da yer alıyor.

Güney Koreli teknoloji firmasının yeni modeli Velvet, arka planda sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor. İşin grafik tarafında ise Adreno 620 GPU sistemine sahip olan telefon, aynı zamanda 8 GB RAM ile donatılmış durumda. Telefon kullanıcılara 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak bu alanın yetersiz kalındığı durumlarda 1 TB’a kadar yükseltilebilen MicroSD kart desteği bulunuyor. 

LG Velvet, son dönemlerde piyasaya çıkan pek çok akıllı telefon gibi ekrana gömülü parmak izi okuma sistemine sahip olacak. Bu yüzden cihazın ekranında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Telefon hali hazırda Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek. Cihazda 4300 mAh kapasitede ve 10W kablosuz şarj desteği bulunan bataryası mevcut. Cihaz bağlantıları ise USB Type-C ile sağlanabilir durumda. Bunların haricinde LG Velvet’de 3,5mm kulaklık jak girişi, Bluetooth 5.1 sistemi ve 5G desteği gibi özellikler bulunacak. Cihaz, “Aurora” etiketine sahip olan beyaz, gri ve yeşil renk seçenekleri ile satışa sunulacak. 

LG Velvet Ön - Arka Görünüm

LG Velvet Ön – Arka Görünüm

LG Velvet Kamera Özellikleri 

LG Velvet modeli kamera açısından kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor. Cihazın ön yüzeyinde, çentik şeklinde bulunan 16 MP ön kameranın bulunduğunu daha önceden ekran özelliklerine değindiğimizde belirtmiştik. Cihazın arka kısmında ise 48+8+5 MP olacak şekilde üç adet kameranın yer aldığını söylemeliyiz. Cihazın sahip olduğu üçlü kamera sistemiyle, özellikle titreşim engelleme konusunda başarılı olacağı tahmin ediliyor. 

LG Velvet Fiyatı 

Güney Koreli yeni orta segment telefon, 15 Mayıs itibariyle Güney Kore’de satışa sunulacak. LG tarafından yapılan açıklamaya göre 8-14 Mayıs tarihleri arasında ise ön sipariş alınabilecek. LG Velvet’in satış fiyatının ise yaklaşık olarak 734 dolar civarında olacağı açıklananlar arasında yer alıyor. 

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