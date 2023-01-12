Apple macbook almak çoğu kişinin hayalidir. Artan fiyatlardan sonra bu tarz bilgisayarlar sahibi olmak epey zor duruma gelmiştir. Bundan dolayı kullanıcılar bilgisayarlarına özenle bakmayı ihmal etmemelidir. Cihazınızın şarjınızın az gitmesi nedeniyle macbook batarya değişimi işlemi yaptırarak ilk günkü gibi, prize bağlı olmadan rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

Macbook Batarya Bozulması

Bir dizüstü bilgisayarın pil arızası, şarj tutmama, hızla boşalma veya hiç açılmama gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Arızanın nedeni, hatalı bir pil hücresi, arızalı bir şarj bağlantı noktası veya yazılım sorunları gibi değişkenlik gösterebilir. Sorunu gidermek için dizüstü bilgisayarınızın işletim sistemindeki pil durumunu ve ayarlarını kontrol etmek, şarj kablosu ve adaptörün düzgün çalıştığından emin olmak ve pili farklı bir şarj cihazı veya cihazla test etmek isteyebilirsiniz.

Sorun devam ederse, pilin onarılması veya macbook batarya değişimi için bilgisayarınızı bir teknik servise götürmeniz gerekebilir. Uzman kişilerden yardım almadığınızda bilgisayarınıza zarar gelme olasılığı oldukça yüksektir.

Macbook Batarya Değişimi

Bu işlemi yaptırmak isteyen kullanıcılar ilk önce bilgisayarın performansını da etkileyen batarya sağlığını ayarlar sekmesinden kontrol etmelidir. Sağlık yüzdesi 60 ile 70 seviyesinin altındaysa bilgisayar neredeyse bitik bir performans sergiler.

İşletim sisteminin yavaşlamasıyla birlikte bilgisayarın performansında düşüşler meydana gelmektedir. Bundan dolayı bilgisayarın zamanının dolduğunu düşünebilirsiniz. Aslında enerji yeterli miktarda sağlanamadığı için bilgisayarın performansında düşüşler meydana gelmektedir.

Macbook Batarya Değiştirme İşlemi

Arızalı macbookunuzun tamiri, bakımı ve onarımı gibi birden fazla sorunlar da sizlere hizmetler sunmaktayız. Bilgisayarınızı Macbook Teknik Servisimize isterseniz elden teslim edebilir, isterseniz de anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla ücretsiz bir şekilde bizlere ulaştırabilirsiniz.

Laptopunuz bize ulaştığında öncelikle arıza tespiti yapılmaktadır. Karşılaşılan bir sorun olursa bunlara size bildiriyoruz. Sizden gerekli onayları aldıktan sonra, işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Macbook Teknik Servisimiz 15 yıldır yüksek donanım cihazlarıyla ve uzman ekip arkadaşlarıyla birlikte bilgisayar teknolojileri üzerinde çalışmalar yapıp sizlere hizmet sunmaktadır. Batarya değişimi, tamiri gibi yapılmış olan çalışmalarımız hakkına bilgi sahibi olmak istesiniz web sitemizi inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak istersen bizleri arayabilirsiniz.