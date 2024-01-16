MALULEN EMEKLİLİK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Malulen emekli maaşı 2024 yılında ne kadar olacak? Tüm malulen emekli olmayı düşünenlerin ve malulen emekli olanların merak ettiği konu bu. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda emekli maaşları güncellenecek. iş hayatında hastalık, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma ve meslekte kazanma gücünü belirli bir oranda kaybeden sigortalı çalışanların hakları arasında yer alır. Bu durum, çalışanların yaşayabileceği olası bir risk olduğundan, konu hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Malulen Emeklilik Nedir ve Kimler Malul Sayılır?

Malulen emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2024 itibari ile bu rakamlar belli olacak. çalışma ve meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi durumunda gerçekleşir. 5510 sayılı kanuna göre, çalışma gücünü %60 ve üzeri oranda kaybeden sigortalılar malul sayılır. Bu durum, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu da gerçekleşebilir. Kamu çalışanları için, meslekte kazanma gücünü kaybetme durumu kamu vazifesini yapamayacak düzeyde ise malul sayılırlar.

Malulen Emeklilik Şartları

Kocaeli gazetesi bu konuda geniş bilgiler içeren bir kategori açtı ve bu kategoride tüm emeklilerin güncel maaş durumlarını derliyor. Çalışma gücünde ve meslekte en az %60 oranında kayıp olması.

Kamu çalışanlarının çalışma gücünü %60 veya daha fazla kaybetmiş olmaları.

10 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması.

1800 gün prim gününün doldurulmuş olması.

İlk sigortalı olarak çalışılan tarihten sonra çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybına neden olan rahatsızlıkların ortaya çıkmış olması.

Maluliyet durumunun tespiti için sigortalı, Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine başvurmalıdır. Sağlık kurulu raporu ve Kurum Sağlık Kurulunun değerlendirmesi ile maluliyet durumu belirlenir. Sigortalılar, Kurum Sağlık Kurulu’nun kararına itiraz edebilir ve Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na başvurabilirler.

Malulen Emeklilik Maaşı ve Başvuru Süreci

Malulen emekli maaşı alabilmek için sigortalı veya işverenin ilgili sosyal güvenlik kurumuna başvurması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında işe giriş bildirgesi, sağlık raporu, işten ayrılış bildirgesi, sevk onayı ve sağlık kurulu raporu bulunur.

Malulen Emeklilik Maaşının Hesaplanması ve Kesilme Durumları

Malulen emeklilik maaşının hesaplanmasında, sigortalı işçiler için prim gün sayısı 7200 günden az ise 7200 gün, daha fazla ise prim gün sayısı üzerinden hesaplanır. Diğer sigortalılar için ise prim gün sayısı 9000 günden azsa 9000 gün, daha fazla ise prim gün sayısı üzerinden hesaplanır. Malullük aylığının hesaplanması teknik detaylar içerdiğinden, bu konuda uzman bir avukattan yardım almak yararlı olabilir.

Malullük aylığının kesilmesine neden olan durumlar arasında sigortalının tekrar çalışmaya başlaması, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışması veya malul sayılmaya neden olan halin mevcudiyetini kaybetmesi bulunur. Ayrıca, kontrol muayenesi sonucunda malul olarak kabul edilen kişinin aslında malul olmadığının tespit edilmesi durumunda da malullük aylığı kesilir ve ödenen aylıklar faizi ile birlikte geri alınır.

Kanser Hastaları ve Malulen Emeklilik

Kanser hastaları için malulen emekli olma şartlarına özel bir düzenleme bulunmaktadır. 1800 gün prim ödeme ve 10 yıllık sigortalılık şartlarını sağlayan kanser hastaları, sağlık kurulu raporu almaksızın malullük aylığına hak kazanabilirler. Hastalığın teşhisinden itibaren 1 yıl içinde başvurulması ve 18 ay sonunda çalışma gücünde en az %60 oranında kayıp olması durumunda maluliyet devam eder. Malulen emeklilik, çalışma ve meslekte kazanma gücünün kaybı nedeniyle yaşanan gelir kaybını telafi etmek için önemli bir haktır. Sigortalı çalışanlar, bu haklarından yararlanabilmek için ilgili prosedürleri dikkatle takip etmeli ve gerekirse hukuki destek almalıdırlar.