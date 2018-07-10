Marvel Dünyasının İlk Kadın Kahramanı; Captain Marvel

Marvel dünyasının ilk kadın süper kahramanı olma niteliğine sahip Captain Marvel filminden güzel bir fragman bizlerle. İyi seyirler...

Marvel dünyasının süper kahramanları içerisinde ilk kadın olma özelliği taşıyacak olan Captain Marvel filmi için güzel bir fragman yayına alındı.

Marvel Studios firmasının 10 sene önce Iron Man ile başladığı süper kahraman serüvenine bir yenisi daha ekleniyor hem de kadın olarak. Son zamanların en yüksek bütçeli ve en iddaalı projele olma adayı olan Captain Marvel filmi bakalım diğer karakterler kadar çok sevilecek mi ?

İşte Captain Marvel Fragmanı

Geçtiğimiz hafta resmi olarak paylaşılan Captain Marvel fotoğrafları, Carol Danver’si nam-ı diğer Captain Marvel karakterini en net haliyle görme şansına erişmiştik hatırlarsanız. Ve bugün yayınlanan resmi fragman ile gelmiş geçmiş en güçlü süper kahramanı adayına ilk bakışımızı gerçekleştiriyoruz.

Çizgi romanlardaki gibi ikonik ve karakteristik bir görünüm ile karşımıza çıkacak olan Captain Marvel, iki farklı cins uzaylı savaşlarının ortasında kalarak tüm dünyayı kurtarma amacı ile mücadele verecek gibi gözüküyor. Fragmanda da gördüğümüz üzere Carol(Captain Marvel), nasıl süper kahramanlığa soyunduğuna da kısa bir göz atacağız gibi. Çizgi roman aracılığı ile bilgi sahibi olmayanlar için gerçekten gelişim sürecinin işlenmesi iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.

Fragmana baktığımız bir diğer dikkat çeken isimler ise S.H.I.E.L.D.’in yöneticisi olan Nick Fury ve Captain Marvel’a akıl hocalığı yapan Doktor Walter Lawson.

Captain Marvel filminin yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck isimleri oturuyor. İsimlerinden oldukça söz ettiren bu ikili yönetmen Captain Marvel filminin çekimleri bittikten sonra, Avengers 4 projesine start vereceklerini de belirtmekte fayda var.

Yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin oturduğu Captain Marvel solo filmiyle izleyicilerin karşısına çıktıktan sonra, macerasına Avengers 4’te devam edecek.

Captain Marvel 8 Mart 2019 tarihinde vizyondaki yerini alacak bir aksilik olmadığı takdirde. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Marvel Sinematik Evreni’nin solo filme sahip ilk kadın kahramanını, 2015 yapımı “Room” filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kucaklayan Brie Larson canlandıracak. Larson’ın yanı sıra,