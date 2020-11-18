Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarların Geçmişleri

Bilgisayar kelimesinin tam karşılığı bulunmasa da içinde bilgilerimizi saklayıp kullanabildiğimiz, hesap yapıp projeler geliştirebildiğimiz, iletişim kurabildiğimiz cihaz şeklinde bir tanım yapabiliriz. Üretilen ilk bilgisayarın ismi ise ENIAC ve bilindiği gibi ilk bilgisayarlar bir oda büyüklüğündeydi. Bugün kulağımıza efsane gibi gelse de gerçekti. Yüzlerce kat fazla enerji harcayan ve yer kaplayan bu cihazlar zamanla gelişti ve yanımızda taşıyabildiğimiz dizüstü bilgisayarlara dönüştü. Elbette bu süreç çok da kolay işlemedi. Öncelikle minibilgisayar adı altında PDP-8 cihazı üretildi. O zamanın teknolojisine göre iyi bir ara yüze sahipti. Sonraları Intel ve ona rakip olan diğer firmalarca yeni bilgisayar modelleri geliştirildi ve kişisel bilgisayarların önü açıldı.

Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarların Tarihçesi

Ekran ve klavyesi bulunan, okullarda kullanıma sunulan bilgisayar ise Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976 yılında piyasaya sürüldü. İsmi Apple II. Masaüstü bilgisayarların uzun sürecek kullanımı da işte bu şekilde başladı. İşyerleri, okullar, evler zamanla yeni teknolojiye kapılarını açtı ve çoğu imkâna kolayca ulaşılabildi.

Ancak masaüstü bilgisayarlar bazı yönlerden eksikti. Örneğin dışarıda bir yerde bilgisayar özelliklerine ihtiyaç duyduğumuz anlarda, iş yoğunluğu arasında bir kahve molası verildiğinde yanımıza almamız imkânsızdı. Teknolojik alanda sürekli düşünen, bir şeyler ortaya çıkaran beyinler buna da çözüm buldu.

Bilgisayarların Geçmişten Günümüze Gelişi

İlk taşınabilir DOS bilgisayar 1985’te Siemens Nixdorf tarafından üretildi. Ardından ilk dizüstü bilgisayar modelleri Sony ve Compaq’tan geldi. Raflarda yerlerini almalarıyla beraber hem fiyatları hem de sağlık açısından ne derece uygun oldukları yönünde fikir ayrılıkları oluştu. Fakat buna rağmen zaman ilerledikçe masaüstü bilgisayarlardan daha fazla kullanılmaya başlandı. Ki her yeni üretilen cihazda olduğu gibi başlarda yüksek olan fiyatı da yavaş yavaş düştü. Günümüzde ev ve işyerlerinde kullanılan bilgisayarların çoğu dizüstü bilgisayarlara dönüştü.

Bir önceki yazımız olan SD ve microSD Kart Rehberi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.