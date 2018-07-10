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Merakla Beklenen Netflix Türk Dizisi The Protector Fragmanı Yayınlandı

Uzun süredir merakla beklenen Netflix yapımcılığında ki Türk dizisi Hakan: Muhafız fragmanı nihayet yayınlandı, işte ilk görüntüler.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Geçtiğimiz günlerde bir kaç bölümün beğenilmemesi nedeni ile ertelenme haberi ulaşmış ve bizleri oldukça üzmüştü. Netflix platformunun ilk türk yapımı olma niteliği taşıyacak olan Hakan: Muhafız yani The Protector, 2016 yılında İpek Gökdel’in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi isimli kitaplarından uyarlanarak dizi haline getirilmiş durumunda.

Başrolünde oynayan Çağatay Ulusoy‘un canlandırdığı Hakan karakterimizin maceralarına bu dizi de tanıklık edeceğiz. İstanbul’un koruyucusu görevini üstlenen Hakan geçmişi ile beraber gerçekleştirdiği kahramanlıkları da izleyeceğiz gibi gözüküyor.

Çağatay Ulusoy haricinde, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi önemli isimler de yer alıyor. Hakan: Muhafız dizisi ne zaman çıkacağı konusunda net bir bilgi yok ama bizim tahminimizce 2019’un ilk aylarında Netflix üzerinden yayında olacağını düşünüyoruz.

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