Meşhur Fringe Dizisi İncelemesi ve Konusu

İMDB platformu üzerinde ki en yüksek puan alan dizilerden bir tanesi olan Fringe, bilim kurgu konusunda oldukça adından söz ettiriyor, gelin bu güzel yapıma yakından bakalım.

Dünya artık daha da yaşanamaz hale gelmiş ve insanlar sadece güç ve para delisi olmaya başlamıştır. Bu noktada da bazı güç delisi kişiler yeni güç arayışına başlamışlardır. Bu arayışın içerisinde ise tüm bir dünyanın hakim olmak isteyeceği bir güç meydana çıkmıştır. O da telekinezi. Yani düşünce gücü ile bir şeylere sahip olmayı mümkün kılacak doğaüstü olaylar olarak tanımlayabiliriz.

Amerika yapımı ve bilim kurgu kategorisinde yayınlanan bu dizi pek çok ülke de gösterime giren bir dizi haline de gelmiştir. Bunun en temel sebebi ise kişiler soluksuz bir şekilde de olayla ciddi anlamda içli dışlı olabilme imkanına da sahip olmaktadır. Bu bakımdan da soluksuz bir şekilde bilim kurgu hazzına da sahip olabileceksiniz.

Zihni kontrol etme isteği ile birlikte de pek çok kişi daha çok işler başarabilme isteğini de elde etmektedirler. Bu bakımdan da oldukça büyük donanımlara sahip olan laboratuvarlar kurulmuş ve artık kendilerine kurban seçme aşamasında ise bazı canice durumlar da meydana gelebilmektedir. Bu bakımdan da oldukça güçlü ve işinde iyi olan insanların da bu alanlarda çalışma sürdürmesi oldukça önemli bir noktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz bu kuruluşun amacı ise kişilerin zihinleri kontrol altında tutularak oldukça büyük işler de başlanabilecek ve bu şekilde de daha çok suç da işlenebilecek ve pek çok kişi de yıldırılabilecektir. Aynı zamanda da dünya düzeninin bir anda da düzene çıkabilecek olması ile birlikte de kişiler daha çok kazanç elde ederek mutlak gücün de sahibi olabilecektir.

William Bell, hem de Walter Bishop üniversiteden beri oldukça iyi bir arkadaşlık sürdüren iki arkadaştır. Bu arkadaşlık ise artık iş ilişkisine dönüşecek ve dünya kaderini yerinden oynatabilecek bir seçenek haline de gelecektir. ZFT (Zerstörung Durch Fortschritte der Technologie/Teknolojinin İlerlemesi ile birlikte Gelen Yıkım ilk sezonda ki en önemli örgütlerden ancak kötü örgütlerden de birisidir. İlk sezon da bu örgüte olan savaşı konu almaktadır. Örgüt kötü amaçlı olmakla birlikte de onu yıldırmak isteyen kişilerin de doğmasını sağlamaktadır. Ancak her ne kadar engellenmeye çalışsa da oldukça güçlü bir örgüt olması da bu durumu zorlaştıran bir unsurdur. Çünkü her bir kişi ayrı ayrı güce sahip olmakla birlikte deneylerin sonuçları da kişili tatmin edici düzeyde karşımıza çıkmaktadır.

Olayların başlaması da oldukça farklı ve gizemlidir. Walter Bishop güzel bir aileye ve bir çocuğa sahiptir. Ancak çocuğu 10 yaşına geldiğinde ise sorunlar başlayacak ve onun genetiksel bir sorun ile karşı karşıya geldiğini öğrenecektir. Ancak ne olursa olsun bu genetik sorunu çözmeyi kendisine görev edinen bu kişi ise karanlık güçlerle de aynı zamanda da diğer olaylar ile birlikte de karanlık bir çağın başlamasına aynı zamanda da karanlığın içerisinde kaybolmayı da sağlayacaktır. Ancak paralel evrenin gücü de azımsanmayacak nitelikte olduğundan bu güçten yararlanma isteği de pek çok kişinin ilgisini çekmekte ve kullanmak için ise büyük bir çaba sarf etmektedir. Ancak sadece başarılı olanlar bu işte ilerleyebileceğini de söyleyebiliriz.

Her bir sezonunun farklı bir heyecanını yaşatan aynı zamanda da kişilerin en çok merak ettiği konulara değinen bu dizi ile birlikte başından kalkmak istemeyeceğiniz bir öykü de sizi beklemektedir. Aynı zamanda da hem kurgusuna hem de olayına göre fazlası ile kendisine yakışan bir final yapması da kişiler için oldukça beğeni toplayan bir başka unsur arasında da gösterilmektedir. Bunun yanı sıra başarılı oyuncuların da sergiledikleri performans oldukça takdire şayan faktörler arasındadır.