Metro Exodus İçin PC Gereksinimleri Duyuruldu

Şubat ayında piyasaya çıkacak olan Metro Exodus oyunu kıyamet sonrasını konu alacak. Peki bu oyunu akıcı bir şekilde sağlam grafiklerle oynamak isterseniz hangi özelliklere ihtiyacınız var, işte detaylar...

Bildiğiniz üzere Metro serisi oyunlarından grafik konusu hiç bir zaman kötü olmadı diyebiliriz. Şubat ayında bizlerle buluşacak olan Metro Exodus‘un sistem gereksinimlerine baktığımızda bu grafik konusu her zaman ki gibi üst düzey gelecek gibi gözüküyor. İşte Metro Exodus Sistem Gereksinimleri detayları;

RTX 2080Tİ ile 4K kalite

Metro Exodus’un yapımcısı Deep Silver firmasının verdiği detaylara bakacak olursak oyun kıyamet sonrası zamanda geçeceği belirtildi. Kıyamet zamanının sonrasına en etkileyici şekilde tanık olabilmemiz için 4K kalitede akıcı bir şekilde oynamamız gereken ekran kartı tabi ki RTX 2080Tİ olarak açıklandı. İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hemen aşağıda.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 | 8 | 10

CPU: Intel Core i5-4440 veya eşdeğeri

RAM: 8GB

GPU: GeForce GTX 670 | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2 GB

Direct X: 11 | 12

Tavsiye edilen Sistem özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4770K veya eşdeğeri

RAM: 8GB

GPU: GeForce GTX 1070 | GeForce RTX 2060 | AMD RX Vega 56

VRAM: 8 GB

Direct X: 12

Yüksek Ayarlar için gereken sistem

İşletim Sistemi: Windows 10

CPU: Intel Core i7-8700K veya eşdeğeri

RAM: 16GB

GPU: GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2070 | AMD RX Vega 64

VRAM: 8 GB

Direct X: 12

Ultra ayarlar için gereken sistem özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10

CPU: Intel Core i9-9900K veya eşdeğeri

RAM: 16GB

GPU: GeForce RTX 2080 Ti

VRAM: 11 GB

Direct X: 12

Metro Exodus’u yüksek ayarlarda bile oynamak için oldukça sağlam bir sisteme ihtiyaç olduğu aşikar. Metro Exodus ile birlikte çıkacak bir diğer oyunlara baktığımızda örneğin; Anthem, Resident Evil 2 gibi oyunlarda önerilen sistem özellikleri bunlardan daha düşük olduğunu gözlemledik. Eş değer oyunlar için gtx 1060 akıcı bir şekilde oynamamıza olanak tanırken Metro Exodus‘ta bu iş gtx 1070 ile olacak gibi gözüküyor.

Metro Exodus’a gelecek olan RTX teknolojisinin tadına bakmak istiyorsanız, sizde nvidia’nın RTX 2000 serisi kartlarına ihtiyacınız olacak.

Metro Exodus oyunu 15 Şubat 2019’da raflardaki yerini alacak.

Metro Exodus’un E3 2018 etkinliğindeki oynanış videosu