arama

Metro Exodus İçin PC Gereksinimleri Duyuruldu

Şubat ayında piyasaya çıkacak olan Metro Exodus oyunu kıyamet sonrasını konu alacak. Peki bu oyunu akıcı bir şekilde sağlam grafiklerle oynamak isterseniz hangi özelliklere ihtiyacınız var, işte detaylar...
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Bildiğiniz üzere Metro serisi oyunlarından grafik konusu hiç bir zaman kötü olmadı diyebiliriz. Şubat ayında bizlerle buluşacak olan Metro Exodus‘un sistem gereksinimlerine baktığımızda bu grafik konusu her zaman ki gibi üst düzey gelecek gibi gözüküyor. İşte Metro Exodus Sistem Gereksinimleri detayları;

RTX 2080Tİ ile 4K kalite

Metro Exodus’un yapımcısı Deep Silver firmasının verdiği detaylara bakacak olursak oyun kıyamet sonrası zamanda geçeceği belirtildi. Kıyamet zamanının sonrasına en etkileyici şekilde tanık olabilmemiz için 4K kalitede akıcı bir şekilde oynamamız gereken ekran kartı tabi ki RTX 2080Tİ olarak açıklandı. İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hemen aşağıda.

ilgili içerik Tom Clancy’s The Division 2 İçin İstenilen Sistem Özellikleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 | 8 | 10
  • CPU: Intel Core i5-4440 veya eşdeğeri
  • RAM: 8GB
  • GPU: GeForce GTX 670 | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon HD 7870
  • VRAM: 2 GB
  • Direct X: 11 | 12

Tavsiye edilen Sistem özellikleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • CPU: Intel Core i7-4770K veya eşdeğeri
  • RAM: 8GB
  • GPU: GeForce GTX 1070 | GeForce RTX 2060 | AMD RX Vega 56
  • VRAM: 8 GB
  • Direct X: 12

Yüksek Ayarlar için gereken sistem

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • CPU: Intel Core i7-8700K veya eşdeğeri
  • RAM: 16GB
  • GPU: GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2070 | AMD RX Vega 64
  • VRAM: 8 GB
  • Direct X: 12

Ultra ayarlar için gereken sistem özellikleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • CPU: Intel Core i9-9900K veya eşdeğeri
  • RAM: 16GB
  • GPU: GeForce RTX 2080 Ti
  • VRAM: 11 GB
  • Direct X: 12

Metro Exodus’u yüksek ayarlarda bile oynamak için oldukça sağlam bir sisteme ihtiyaç olduğu aşikar. Metro Exodus ile birlikte çıkacak bir diğer oyunlara baktığımızda örneğin; Anthem, Resident Evil 2 gibi oyunlarda önerilen sistem özellikleri bunlardan daha düşük olduğunu gözlemledik. Eş değer oyunlar için gtx 1060 akıcı bir şekilde oynamamıza olanak tanırken Metro Exodus‘ta bu iş gtx 1070 ile olacak gibi gözüküyor.

Metro Exodus’a gelecek olan RTX teknolojisinin tadına bakmak istiyorsanız, sizde nvidia’nın RTX 2000 serisi kartlarına ihtiyacınız olacak.

Metro Exodus oyunu 15 Şubat 2019’da raflardaki yerini alacak.

Metro Exodus’un E3 2018 etkinliğindeki oynanış videosu

benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER
Düşük Sistem Özellikleri İsteyen Ücretsiz PUBG Lite Çıktı
Generation Zero Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi
Tom Clancy’s The Division 2 İçin İstenilen Sistem Özellikleri
Mortal Kombat 11 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi
PUBG Kış Haritası: “Vikendi” Nihayet Duyuruldu ! İşte Detaylar
105 TL Değeri Olan Company of Heroes 2 Ücretsiz Oldu !
HAFTANIN İÇERİĞİ
John Wick 3 İçin Efsane Bir Fragman Yayınlandı
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK EN YENİ TEKNOLOJİ HABERLERİNE VE KAMPANYALARA ULAŞABİLİRSİNİZ
© Copyright 2011 - 2018 Teknoloji Haberleri: TeknoFeed