Metro Exodus İçin PC Gereksinimleri Duyuruldu

Bildiğiniz üzere Metro serisi oyunlarından grafik konusu hiç bir zaman kötü olmadı diyebiliriz. Şubat ayında bizlerle buluşacak olan Metro Exodus‘un sistem gereksinimlerine baktığımızda bu grafik konusu her zaman ki gibi üst düzey gelecek gibi gözüküyor. İşte Metro Exodus Sistem Gereksinimleri detayları;
Metro Exodus’un yapımcısı Deep Silver firmasının verdiği detaylara bakacak olursak oyun kıyamet sonrası zamanda geçeceği belirtildi. Kıyamet zamanının sonrasına en etkileyici şekilde tanık olabilmemiz için 4K kalitede akıcı bir şekilde oynamamız gereken ekran kartı tabi ki RTX 2080Tİ olarak açıklandı. İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hemen aşağıda.
Minimum Sistem Gereksinimleri
Tavsiye edilen Sistem özellikleri
Yüksek Ayarlar için gereken sistem
Ultra ayarlar için gereken sistem özellikleri
Metro Exodus’u yüksek ayarlarda bile oynamak için oldukça sağlam bir sisteme ihtiyaç olduğu aşikar. Metro Exodus ile birlikte çıkacak bir diğer oyunlara baktığımızda örneğin; Anthem, Resident Evil 2 gibi oyunlarda önerilen sistem özellikleri bunlardan daha düşük olduğunu gözlemledik. Eş değer oyunlar için gtx 1060 akıcı bir şekilde oynamamıza olanak tanırken Metro Exodus‘ta bu iş gtx 1070 ile olacak gibi gözüküyor.
Metro Exodus’a gelecek olan RTX teknolojisinin tadına bakmak istiyorsanız, sizde nvidia’nın RTX 2000 serisi kartlarına ihtiyacınız olacak.
Metro Exodus oyunu 15 Şubat 2019’da raflardaki yerini alacak.