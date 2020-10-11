Mi Smart Band 5 İnceleme

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Mi Smart Band 5 İnceleme

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Birkaç gün önce Xiaomi, son fitness takipçisini piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Smart Band 5, önceki modele kıyasla birçok iyileştirme getiriyor. Mi Band’ın daha büyük bir 1,1 inç AMOLED ekranla birlikte geldiği teknik özelliklerden bahsederken Xiaomi, Mi Fit Uygulamasından 100’den fazla Saat Yüzü için destek alacağını söylüyor. Artık gelişmiş sağlık takibi sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PAI) işlevi desteği ile birlikte geliyor.

Cihaz, 14 günlük pil ömrü sunan ancak 20 güne kadar uzatılabilen 125 mAh pil ile çalışıyor. Siyah renkte mevcuttur ve kullanıcılar tercihlerine göre bandı özelleştirmek için ek kayışlar satın alabilirler. Mi Smart Band 5 paranıza değer mi? Hadi bakalım.

Tasarım, Ekran ve Teknik Özellikler

Tasarımdan bahsetmişken Mi Smart Band 5, daha önce Mi Band 4 ile gördüğümüz hap şeklinde bir tasarımla geliyor ve sadece 11.9 gram ağırlığında. Çok hafiftir ve ellerinize taktığınızda birinci sınıf hisseder. Mi Smart Band 5 varsayılan olarak siyah renkli bir kayışla birlikte gelir, ancak bu değiştirilebilir kayışlarla birlikte geldiği için kullanıcılar Xiaomi resmi web sitesinden istedikleri rengi alabilirler.

Şu an itibariyle Xiaomi, Teal, Purple, Navy Blue ve Orange olmak üzere 4 renkte kayışlar sunuyor. Buna ek olarak, Mi Smart Band 5 artık tamamen yeni bir manyetik şarj kullanıyor ve bu sayede kullanıcıların cihazı her takmak istediklerinde kayışı çıkarmalarına gerek kalmıyor.

Ekrana geçildiğinde, Xiaomi Mi Smart Band, 126 x 294 piksel çözünürlüğe sahip 1.1 inç AMOLED renkli dokunmatik ekranla birlikte geliyor. 450 nit maksimum parlaklık ile gelir ve Mi Band 4 ile karşılaştırıldığında ekran çok gelişmiştir. Bunun parlaklık seviyesi gerçekten çok iyi ve Mi Smart Band 5’i doğrudan güneş ışığında kullanırken herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

Mi Smart Band 5

Özellikler ve Kullanıcı Arayüzü

Mi Smart Band 5, Bluetooth 5.0 ile bağlanır ve Mi Fit Uygulamasını kullanarak hem Android hem de iOS’ta çalışır. 512KB RAM ile birlikte geliyor ve Mi Band 4 ile karşılaştırıldığında birçok ek özellik getiriyor. Mi Smart Band 5’i hem iOS hem de Android ile kullanmayı denedik ve bağlantıyla ilgili herhangi bir sorun olmadı.

Açık havada koşu, yürüyüş, Kapalı alanda bisiklet, egzersiz ve çok daha fazlasını içeren 11 Spor Modu ile birlikte gelir. Sağlık özellikleri arasında 24 saat Kalp atış hızı izleme, Uyku izleme, Stres İzleme, adet dönemi ve yumurtlama kaydı hatırlatıcısı, Kişisel Etkinlik Zekası (PAI) ve daha fazlası bulunur. Buna ek olarak, Mi Smart Band 5, kullanıcılarının müziği kontrol etmelerine, Kamerayı kullanarak fotoğraf çekmelerine, saat yüzlerini özelleştirmelerine ve size Bildirim Güncellemelerini vermesine olanak tanır. 5ATM Suya Dayanıklıdır, bu da yüzerken bandı kolayca takabileceğiniz anlamına gelir.

Mi Band 5 ile birlikte gelen tüm izleme özellikleri mükemmel çalışır ve size doğru sonuçlar verir. Mi Fit uygulaması ayrıca hem Android hem de iOS’ta sorunsuz çalışır ve herhangi bir hata veya uygulama çökmesi ile karşılaşmadık. Redmi Smart Band tarafından kullanılan Xiaomi Wear Uygulamasından çok daha iyi.

Mi Fit uygulaması, Mi Smart Band 5’inizi en son aygıt yazılımı sürümüne güncellemenizi sağlar. Ayrıca kalp atış hızınız, stres testiniz ve PAI’nız için ayrıntılı verileri gösterir. Saat Yüzlerini değiştirmeyi seven kullanıcılar, doğrudan Uygulamadan 100’den fazla saat yüzüne erişmek için Mi Fit uygulamasını kullanabilir. Bununla birlikte, Mi Band 5’te yüzleri izlemek için herhangi bir sınırlama yoktur, çünkü orada 1000’den fazla saat yüzü ile birlikte gelen birçok üçüncü taraf uygulaması vardır ve buna ek olarak haftalık / aylık olarak güncellenmeye devam ederler.

Pil Ömrü

Mi Smart Band 5, 125 mAh pil ile çalışıyor ve bandın tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürüyor. Manyetik Şarj desteğiyle birlikte gelen Mi Smart Band 5’i şarj etmek artık daha kolay. Kutunun içine gelen Manyetik Şarj Cihazı sayesinde kullanıcılar MI Bant Kayışlarını çıkarmak zorunda kalmazlar ve bir Powerbank veya Dizüstü Bilgisayar kullanarak doğrudan şarj edebilirler.

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