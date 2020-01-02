Mobil Fotoğraf Çekmek İçin 6 İpucu

Telefonunuzda nasıl harika fotoğraflar çekeceğinizi öğrenmek ister misiniz? Bu 5 ipucunu takip eden bir profesyonel olacaksınız. Ayrıca sizi mobil fotoğrafçılıkla bir yolculuğa çıkaracağız. Fotoğrafik yolculuğunuzun nasıl geliştiğinden bağımsız olarak, manzaranın tadını çıkarmak için bolca zaman ayırın. Mobil fotoğraf çekmek hakkında bilgileri sizlere aktaracağız.

Her Şey Işık Hakkında

Güneşin nesneler üzerinde yarattığı gölgeleri kontrol edin. Binalardaki yansıtıcı ışığa dikkat edin. Güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra veya gün batımından hemen önceki zaman periyodu olan ‘altın saat’ boyunca pratik yapın. Pencereden gelen ışığın farklı anlarda bir odanın içine nasıl düştüğünü izleyin. Akıllı telefon düşük ışık koşullarında en büyük değildir. Cihazınızın en iyi şekilde çalıştığı aydınlatma koşullarından yararlanmak en iyisidir.

Ayaklarınızla Zum Yapın

Yakınlaştırmayı asla akıllı telefonunuzda kullanmayın. Bizce bu kötü bir akıllı telefon fotoğrafı çekmenin ilk adımı. Bir şeyi yakınlaştırmak istiyorsanız, bacaklarınızı kullanın ve hareket edin!

Nitelik Ve Nicelik

Başka bir çekim yapmaktan korkmayın. Her şeye ve süsüne uygun her şeye atla. Burada önemli olan, ne kadar çok fotoğraf çekerseniz o kadar rahat olur ve mobil fotoğrafçılığınızı çekmek istediğiniz yönü o kadar çok belirlersiniz. Sizi tutan tek şey telefonunuzda ne kadar depolama alanı ve pilinizin ne kadar süre dayanabileceğidir.

Fotoğraflarla Oynayın

Mobil fotoğrafçılık, akıllı telefonlarda kameraya adanmış binlerce uygulama nedeniyle harika. Bu uygulamalar çalışmanızı düzenlemede inanılmaz derecede faydalıdır. Kötü ışıklandırma gibi sorunları düzeltemeseniz de, bir konunun sivilceden uzak görünmesini sağlamak, görüntünün belirli yönlerini netleştirmek veya fotoğraf üzerine ilginç metin veya diğer efektler eklemenize izin vermek için diğer ayrıntıları iyileştirebilirsiniz.

Lensinizi Temiz Tutun

Bu basit bir kural. Lensinizdeki camı temizleyin. Kirli bir ön camınız olduğu gibi, onu temizlemek size daha keskin bir görünüm verebilir ve sonuçları iyileştirebilir. Temiz lensli bir çekim, yağlı başparmak baskınızla her zaman bir çekimden daha iyi olacaktır.

Eğlenin

Bu, uymanız gereken son ve gerçekten tek kuraldır. Size burada verdiğimiz hiçbir şeyi dinlemezseniz, “Eğlenin” mobil fotoğrafçılığa girerken kullanacağınıza söz vermeniz gereken tek kuraldır. Bölgenizdeki diğer fotoğrafçılar ve topluluklar tarafından düzenlenen fotoğraf yürüyüşlerine katılın. Sanatı öğrenen ve zevk alan başkalarıyla yaptığınız zaman her zaman eğlencelidir.