Motorola Moto G8 Power Lite Özellikleri ve Fiyatı - Teknofeed.COM

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Motorola Moto G8 Power Lite Özellikleri ve Fiyatı

Motorola Moto G8 Power Lite, lansmana kısa bir süre kala özellikleri ve fiyatı ile birlikte telefona ait görüntülerle ortaya çıktı.
Motorola Moto G8 Power Lite
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Motorola Moto G8 Power Lite, lansmana kısa bir süre kala özellikleri ve fiyatı ile birlikte telefona ait görüntülerle ortaya çıktı. İtalya’da yayın yapan HDBlog tarafından sızdırılan bilgiler ve telefon özellikleri ilgi çekti. G8 Power Lite fiyatı 189.99€ olması beklenirken, lansmanın küresel salgın nedeniyle online olarak yapılması gündemde.

Motorola Moto G8 Power Lite Lansman Tarihi

Daha önce açıklanan lansman tarihinin Nisan ortasında olması gerekiyordu. Ancak Covid-19 yani Koronavirüs küresel salgını nedeniyle birçok konferans, lansman ya ertelenmiş ya da online olarak yapılacağı açıklanmıştı. G8 Power Lite lansman tarihi için yeni bir bilgilendirme yapılmaması online olarak yapılma ihtimalini artırıyor.

Moto G8 Power
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Moto G8 Power Lite Görüntüleri

Daha önce telefonun kamerası sızdırılmıştı. Yeni gelenen son görüntüler telefonu ekran çentiğini ortaya koyuyor.

Görünüş açısından G8 Power Lite, arkada bir kamerası eksik eski Moto G8 Power’a oldukça benziyor. Telefon arkada dikey olarak hizalanmış üçlü bir kameraya sahiptir. Motorola’nın logosu da parmak izi sensörü olarak ikiye katlandığı söylenen merkezde görünüyor.

G8 Power Lite Özellikleri

Gelen bilgilere göre G8 Power Lite, 720X1600 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inç HD+ ekrana sahip olacak. Telefon, 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla birlikte MediaTek Helio P35 işlemci ile karşımıza çıkıyor. Moto G8, 10W Turbo şarjlı kablolu şarj desteği ile birlikte 5000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahiptir.

  • 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç HD + ekran
  • MediaTek Helio P35 işlemci
  • 4GB RAM
  • 64GB dahili bellek
  • 5000mAh batarya
  • Turboşarj 10W
  • Üçlü arka kamera sistemi (16 Mp + 8 Mp + 8 veya 2Mp)
  • Ön kamera için bilgi yo.
  • NFC yok

Telefonun ön kamerası hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Arkada ise 16 megapiksel, 16 megapiksel ve 8 megapiksel (veya) 2 megapiksel kamera bulunması beklentiler arasında.

Telefonun üst kısmında 3,5 mm kulaklık jakı ve arka panelinde hoparlör ızgarası bulunuyor. Bu akıllı telefon Android 10’da çalışacak ilk olarak İtalya’da satışa sunulacak.

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Motorola Moto G8 Power Lite
Motorola Moto G8 Power Lite Özellikleri ve Fiyatı
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