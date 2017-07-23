Günümüzde hemen her gencin bağımlı olduğu bir oyun vardır. Oyun yükleme konusunda merak ettiğiniz her ne varsa şimdi sizlere bahsedeceğim. Bilgisayarınıza, tabletinize veya akıllı telefonunuza, hoşlandığınız bir oyunu yükleyerek boş vakitlerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Eğer siz de cihazlara nasıl oyun yükleneceğini bilmiyorsanız hiç endişelenmeyin. Birazdan bilgisayara, telefona ya da tablete nasıl oyun yüklenir? diye sorularınızın cevabını vereceğim.

Oyun Yükleme

Her cihazdan farklı yöntemlerle oyun yükleme işlemi vardır. Mobil oyunlar ile bilgisayarda oynanan oyunların aynı olduğundan elbette söz edemeyiz. Boş vakitleri değerlendirmenizin en iyi yolu oyunlar olsa da elbette ki indirmeyi veya kurmayı bilmezseniz o oyun sizin için ızdırap olabilir. Oyun yükleme nasıl yapılacak? Oyun yüklemek için hangi adımları izlemeliyim? Şu şu oyunu bilgisayara yüklemek istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum diyorsanız az sabredin. Şimdi sizlere bahsedeceğim.

Bilgisayara Oyun Yüklemek

Bilgisayara oyun yüklemek için İlk olarak arzu ettiğiniz oyunu ilgili mağazadan satın almanız gerekiyor. Steam üzerinden açıklamak gerekirse, öncelikle Steam’i bilgisayarınıza indirmelisiniz. İndirme işlemini tamamladıktan sonra ise yapmanız ihtiyaç duyulan kendiniz için bir Steam hesabı açmak. Eğer, daha önceden böyle bir hesabınız varsa, bilgisayara oyun yüklemek için onu da kullanabilirsiniz.

Steam üzerinden oyun satın almak için Steam cüzdanınıza para yükleyebilir yahut direkt kredi kartınız ile doğrudan satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ondan sonra dilediğiniz oyunu indirmek için hazır hale geldiniz anlamına gelir. “iyi mi oyun yüklenir” sorusunun cevabı bu aşamadan itibaren başlıyor.

Satın alma işlemini tamamlamış olduktan sonra gelelim indirme kısmına. Bilgisayara oyun yüklemek için hesabınızdaki Kütüphane kısmına gelip, orada indirdiğiniz oyunu bulmanız gerekiyor. Daha sonra oyunu seçmeli ve Yükle yazısını tıklamalısınız. Günümüzde artık CD-ROM girişi olan bilgisayarların azaldığını düşünürsek, bu yöntem yardımıyla hem fizyolojik bir CD’den kurtuluyorsunuz, aynı zamanda oyun almak için evinizden çıkmak zorunda kalmıyorsunuz.

Telefona Oyun Yüklemek

Telefona oyun yüklemek mevzusu esasında bilgisayara oyun yüklemek işleminden çok daha basit. Bir telefona oyun yüklemek için telefonunuzdaki uygulama marketine girmeniz yeterli. Burada isterseniz popüler oyunlara bakabilir, isterseniz de indirmek arzu ettiğiniz bir oyunu doğrudan arayabilirsiniz. App Store yahut Google Play Store’da indirip oynayabileceğiniz yüzlerce oyun bulunuyor.

“nasıl oyun yüklenir?” derseniz, bunun için dilediğiniz oyunun üzerine dokunup sayfasına gitmek yeterli. Bu aşamda eğer oyun ücretli ise kredi kartınızla gerekli ödemeyi yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında web hızınıza bağlı olarak oyun yükleme işlemi belirli bir sürede tamamlanacaktır. Telefona oyun yükleme ya da bilgisayara oyun yükleme