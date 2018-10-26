Netflix Perfume Dizisi İncelemesi, Oyuncuları

21 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan Netflix'in sevilen dizisi Perfume yapımı yakından baktık, işte dizi hakkında tüm detaylar...

Perfume 21 Aralık 2018 tarihinde gösterime girdi.

Yazar, Patrick Süskind‘in, Almanya’da ilk yayımlanışında olay olan, aylarca liste başlarında kalan Koku adlı romanının Netflix‘ten dizi uyarlaması meraklı izleyicileriyle buluştu.

Netflix’in Almanya yapımı dizisi Parfum‘ün (İngilizce adıyla: Perfume) 21 Aralık’ta yayınlanmaya başladı. Daha önceden filmi de çekilen Patrick Süskind’in, aynı isimli çok satan romanından uyarlanan bir dizidir. Yeni netflix dizisi Perfume, Petrick Süskind’in çok satan romanının bu serbest uyarlamasının yönetmeni, Uluslararası Emmy ödüllü Philipp Kadelbach’tır.

Dizide genel olarak anlatılan konu, bir şarkıcının sapkın bir cinayete kurban gitmesi, koku takıntısı olan beş eski arkadaşı bir araya getirmesi ile olayların şekillenmesinden oluşmaktadır. Cinayete kurban gitmiş bir şarkıcının koku bezleri vücudundan kesilip çıkarılmış bir halde bulununca, dedektifler onun yatılı okuldan bir grup arkadaşını sorgular.

Dizi 6 Bölümden Oluşmakta

Patrick Suskind‘in dünya genelinde en çok satanlar arasına giren 1985 yılı basımı Das Parfum (Koku) isimli romanının modern dönem uyarlaması olan dizi, 21 Aralık 2018 tarihinde Netflix bünyesinde izleyicisi ile buluştu. Dizinin tamamı 6 bölümden oluşmaktadır.

Tüm insancıl duyumlardan ve duygulardan yoksun, yalnızca kokulara karşı görülmedik derecede duyarlı, istediği kokuları üretebilmek için cinayet işlemekten çekinmeyen bir katili merkezine alan bir hikayeden oluşan Perfume 2006 yılında beyaz perdeye de uyarlanmış ve oldukça ilgi görmüştü. Oldukça fazla beğeni ve mükemmel senaryosuyla hayranlık toplayan film, o zamana kadar yapılmış en pahalı Alman filmi olarak tarihe geçmiş ve dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı.

Perfume Dizisi İçin Yayınlanan Resmi Fragman

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Eva Kranenburg‘un kaleme alıp Philipp Kadelbach‘ın yönetmiş olduğu dizinin yapımcılığını Oliver Berben ve Sarah Kirkegaard üstlenmektedir.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Natalia Belitski, Friederike Becht, Wotan Wilke Möhring,August Diehl, Ken Duken, Jürgen Maurer, Trystan Pütter, Christian Friedel, Marc Hosemann, Carlotta von Falkenhayn ve Susanne Wuest gibi isimler bulunmaktadır.

Dizinin konusu kısaca anlatılacak olursa: İnsanüstü bir koku alma duyusuna sahip olan bir parfümcü, bir yatılı okuldaki kız öğrencilerini öldürmeye başlar. Amacı onların esanslarını çıkartıp kusursuz bir kokuyu yaratmak gibi sapkınca bir tutkudur.

Netflix’in Almanya’nın ZDF kanalı ile ortak yapımı özelliği taşıyan Parfum, 14, 21 ve 28 Kasım 2018 tarihlerinde haftada 2’şer bölüm şeklinde yayınlanmaya başlayan bir dizidir.

Almanca dilinde olacak olan dizinin dünya genelindeki yayın hakkını Netflix almıştır. Dizi genç bir profil uzmanının etrafında gelişiyor. Bir grup seri cinayeti takip eden uzman, cinayetlerin birlikte bir parfüm çıkaran beş yatılı okul çocuğuyla bağlantılı olduğunu keşfediyor. Parfüm, kullanan kişinin avının duygularını kontrol ederek onu manipüle etmesini sağlamaktadır.

2006 yılında vizyona giren filmin uyarlaması olan Perfume dizisi, 18. yüzyıl Fransa’sı yerine modern zamanda Almanya’nın Lower Rhine bölgesinde geçmektedir. Kadrosunda Wotan Wilke Möhring, August Diehl, , Friederike Becht, Ken Duken ve Christian Friedel’in yer aldığı Perfume, Sonbahar mevsiminde sevenleriyle buluşturuldu.

Dizinin Bölümlerinde Neler Oluyor?

Patrick Suskind‘in dünya genelinde en çok satanlar arasına giren 1985 yılı basımı Das Parfum isimli romanının modern dönem uyarlaması olan bu yeni Netflix dizisi, 21 Aralık 2018 tarihinde Netflix bünyesinde heyecanla bekleyen izleyicileriyle buluşturuldu. Dizinin ilk sezonu toplamda 6 bölümden oluşmaktadır. Spoiler okumak istemiyorsanız bu kısımları es geçerek direk diziye başlayabilirsiniz.

Amber

Dizinin ilk bölümü 53 dakikadan oluşuyor. Bu bölümde polisler alımlı şarkıcı olan Katharina Läufer’in tuhaf ve vahşice işlenen cinayetini sorgularken, beş eski sınıf arkadaşı da cenazede yeniden bir araya geliyor.

Skatol

Dizinin ikinci bölümüne Skatol adı verilmiş ve 56 dakikadan oluşmaktadır.Bu bölümde ise yatılı okulla bağlantılı fakat kayıp olan kişinin dosyası tekrar açılır. Arkadaşlar tuhaf bir oyun oynayınca Butsche ve Roman arasındaki gerilim kontrolden çıkmaktadır.

Sentez

Bu bölüm toplamda 57 dakikadan oluşuyor. Dedektifler tüyler ürpertici bir keşifte bulunuyor. Genelevde Pearl’ün kızı Elsie ile Butsche arasında bir bağ kuruluyor. Nadja, grubun ortak takıntısının ne olduğunu bu bölümde öğreniyor.

Üçüncü Madde

60 dakika süren bu bölümde, Butsche’nin yardım istemek için Elsie ile Elena’ya gitmesi, Roman’ı tekrardan kızdırır. Nadja, Grünberg’i şaşırtır ve Katharina hakkındaki kışkırtıcı bir hipotezi test etmektedir.

Kalp Notaları

Dizinin 67 dakika süren 5. bölümünde Elena beklenmedik bir yere sığınır. Roman, intikamını alır. Nadja’nın Merten Brodmann’ın annesiyle yaptığı görüşme sırasında geçmişteki sırlar açığa çıkmaktadır.

Tutsak Etmek

54 dakika süren bu son bölümde, yeni bir kurban bulunduğunda polis bir şüpheliye doğru yoğunlaşır. Nadja’nın aklına takılıp kalan şüpheler ve Köhler’in verdiği ipucu, şoke edici bir yüzleşmeye yol açmaktadır.

Gün geçtikçe kitabı ve filmi kadar ilgi görmeye devam eden bu efsanevi dizi Netflix’te tüm severlerini hayranlıkla seyre dalmaya beklemektedir. Gelecek sezon hakkında şimdilik bir bilgi olmasa da bu yıl içerisinde 2. sezonunda çıkmasını merakla bekleyenler çok olsa gerek 🙂 Şimdiden iyi seyirler.