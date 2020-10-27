Netflix PIN Kodu Ekleme Nasıl Yapılır?

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Netflix PIN Kodu Ekleme Nasıl Yapılır?

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Netflix, kullanıcıların tek bir hesap altında birden çok profile sahip olmasına olanak tanır ve hesabınızı başka bir aile üyesi veya arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız, içerik izlemek, sizin için önerileri karıştırmak veya izleme geçmişinizi görmek için profilinizi kullanmaları ihtimali vardır. Başkalarının profilinize bakmasını istemiyorsanız, şirket kısa süre önce kullanıcıların profillerini bir Netflix PIN koduyla kilitlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik sunmuştur. Profilin güvenliğini sağlamak için bu yeni özelliğin nasıl kullanılacağına dair adım adım açıklayacağız.

Netflix PIN

Netflix Profilinizi Bir PIN Koduyla Nasıl Kilitleyebilirsiniz?

  • Web tarayıcınızda Netflix.com’u açın ve hesabınızda oturum açın
  • Giriş yaptıktan sonra, farenizi profil resminizin üzerine getirerek sağ üst açılır menüden “Hesap” seçeneğine gidin
  • “Hesap” sayfasındaki “Profil ve Ebeveyn Denetimleri” bölümüne gidin
  • Şimdi, PIN kodu belirlemek istediğiniz profilin yanındaki küçük oka dokunun.
  • Seçeneklerden “Profil Kilidi” seçin ve seçeneğin yanındaki “Değiştir” tıklayın
  • Şimdi giriş ayrıntılarınız istenecek ve bunu girdikten sonra yeni PIN kodu belirlemenize izin verilecek
  • 4 basamaklı PIN kodunu ayarlayın ve ayrıca “Profile erişmek için PIN gerektir” seçeneğini seçin
  • Bu kadar. Hesabınız artık bir PIN kodu ile güvence altına alınmıştır.

Netflix PIN, farkında olmayanlar için kısa süre önce platform için yeni ebeveyn denetimi özelliklerini kullanıma sundu ve tüm profiller için bu PIN kodu özelliği, yeni sunulan özelliklerin bir parçası olarak, yaşa dayalı filtreler ve daha fazlası olarak yeni bir eklentidir.

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