Netflix Stranger Things Konusu ve İncelemesi

Netflix platformunun en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Stranger Things yapımına gelin yakından bakalım... Siz de eğer bu diziyi izlediyseniz yorumlarınızı alt kısımdan bize iletebilirsiniz.

Bir Netflix klasiklerinden olan aynı zamanda da IMDB’den 8.9 gibi oldukça başarılı bir ivme kazanan Stranger Things 2016 yılında çıkmış ve hala tadı damağımızda kalan bir dizidir. Farklı konuları gizemi ve korkuyu da ele alan bu dizi ile birlikte, soluksuz izlemeyeceğiniz bir bölüm söz konusu olmayacağını belirtebiliriz.

Stranger Things Konusu

Dizi genel olarak ilk başlarda bir kaybolma vakası ile karşı karşıya gelmektedir. Küçük bir çocuk küçük bir kasabada aniden kaybolur. Ancak her ne kadar aramalar derinleştirilse de bu çocuktan haber alınamamak ile birlikte de insanlar korkmaya ve endişelenmeye başlar. Çocuğun arkadaşları da bazı durumların söz konusu olduğunu ve bu kaybolmanın normal bir kaybolma olmayacağını da fark etmektedirler. Bu çocuklar paranormal olayların varlığına inanırlar aynı zamanda da bu durumu da düzeltmek amacı ile arkadaşlarını bulmaya ant içerler.

12 yaşında ki Will her zaman ki hayatına devam etmekte ancak bir gün hayatında en büyük sorunu yaşamak üzere bir sonsuzluğun içerisine de hapsolacaktır. Ancak tam da bu durumda ise bir sorun söz konusu hale gelecektir. Will’in arkadaşları da onu aramak üzere harekete geçmişlerdir. Ancak tam da bu sırada bir kız hayatlarına girecektir. Bu kız da Will gibi kaybolmuş ve yıllar sonra tekrar ortaya çıkmış bir kızdır. Ailesinden hiçbir şekilde haber alamayan bu kız ise farklı birisidir. Farklılığı ise hemen olarak dikkat çekmektedir. Bunun en temel sebebi ise bazı özel güçleri bulunmaktadır.

Özel güçleri olan gizemli kız

Bu özelliklerin başında kızın farklı boyutlarda bulunan canlılar ile iletişime geçebilmesi aynı zamanda da onlar ile bir iletişim halinde iken yeni bilgiler öğrenebilmesidir. Bu durumu da fark eden gençler kızın güçlerinden faydalanmayı isteyecektir. Henüz çocuk olmalarına rağmen büyük işler başaran bu çocuklar artık kaybolan arkadaşlarını bulmak için adım atmaya da başlayacaklardır. Bu durumda da yapılması gereken en önemli işlemlerden birisi de kızdan büyük bir destek istemektir.

Ana karakter olan bu gizemli kız erkeksi bir görünüme sahip ve kaybolmadan önce büyük acılar çekmiş bir kızdır. Bu bakımdan da kız onlara hem çok sıcak davranacak aynı zamanda da onlarla daha büyük bir işe kalkışacaktır. Bir gün bir araya gelen üç arkadaş ve onların yanında özel güçleri olan kız öbür boyut ile iletişime geçerek Will’in kötü bir ortama girdiğini öğrenecektir. Will artık farklı bir boyutta kötülüklerin arasında kurtarılmayı beklemektedir.

Will öbür boyutta karanlık ve kötü yaratıkların ortasında dünyaya dönmek için büyük bir çaba sarf etmektedir. Ancak her ne kadar bu adımı atsa da bir türlü kurtaramaz kötülük onu daha çok içine çekmektedir. Bu bakımdan da kısa süre içerisinde de arkadaşlarından yardım gecikmeyecek olaya farklı karakterler de gireceğinden olay daha da gizemli bir hal alacak aynı zamanda da daha korkunç alacaktır. Bu sırada da tam da Will’e benzer bir cesedin bulunması da tüm kasabayı ayağa kaldıracak ve onun da öldüğü düşünülecektir. Artık herkes umudunu keser ama özel güçlere sahip olan kız ve arkadaşları ise bu durumda da vazgeçmeyecektir. Artık yapılması gereken tek bir şey vardır. Herkes ölümün geldiğini düşünse de Will’i bulup ailesine teslim etmektedir. Bir gün açılan bir kapı ile birlikte farklı bir boyuta da geçilecek ve Will için kurtarma adımları da başlayacaktır.

Peki, Will yeni dünyaya gelse de yine eskisi gibi olabilecek midir ? Yoksa bu kadar zaman geçmesi onun bedenine bir sorun verecek midir ?