Netflix’in Yeni Gençlik Dizisi Élite: Parti Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in yeni İspanyol yapımı gençlik dizisi Élite: Parti 5 Ekim'de dizi severlerle buluşacak. İşte dizi oyuncuları, konusu ve resmi fragmanı sizlerle...

Tüm dünya’da bomba gibi yapımları ile merakla takip edilen Netflix, yeni bir dizi daha sonbahar aylarında yayınlamayı planlıyor. Élite: Parti dizisinde ki başrolleri baktığımızda meşhur La Casa de Papel dizisinden tanıyacağımız 3 isim yer alıyor.

İşte Élite: Parti Oyuncuları

La Casa de Papel dizisinin başrol isimlerinden olan María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente‘yi tekrardan aynı dizide toplayan Netflix bu isimleri yanı sıra Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) ve Omar Ayuso gibi isimlere de dizide yer vermiş durumunda. Meksika’nın en ünlü oyuncusu ve şarkısı olan Danna Paola (Dare to Dream) da Élite: Parti kadrosunda yer alan önemli isimlerden diyebiliriz.

Élite: Parti Konusu

Merakla beklenen Netflix orijinal dizisindeki olayları şu şekilde özetleyebiliriz; Elit ailelerin çocuklarını gönderdiği Las Encinas, İspanya’nın en güzel ve en seçkin zengin kolejidir. Okullarının bir depremde yıkılmasının ve yerel meclisin öğrencileri bölgedeki diğer okullara dağıtmasının ardından, işçi sınıfından üç çocuk da bu zengin okulu olan Las Encinas‘a kabul edilir. İlk başta çok şanslı olduklarını düşünseler de aslında durum onlar için tam tersi olacaktır… Her şeye sahip olanlar ile kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar arasındaki çatışmanın bir cinayet ile sonuçlanmasının ardından olaylar ardı ardına gelişir. Peki işlenen suçun arkasında kim vardır?

Üst sınıf partiler, zengin çocuklar, seks, uyuşturucu ve drama.. başka ne ters gidebilir ki?

Yeni netflix dizisi Elite; Parti 5 Ekim’de yayında olacak. İşte Elite: Parti Fragmanı sizlerle…