Netflix’ten Bağımlılık Yapacak Yeni Dizi: Maniac

Netflix orjinal yapımlarına yakında bir yenisi daha ekleniyor. Bağımlılık yapacak cinsten bir konu ve oyuncularla gösterime girmeye hazırlanan Maniac dizinden uzun soluklu Türkçe Altyazılı fragmanda yayınlandı, şimdiden iyi seyirler.

True Detective dizisinden hatırlayacağımız ünlü yönetmen Cary Fukunaga tarafından çekilen, Netflix orijinal yapımı Maniac dizinden ilk resmi fragman geldi.

2014 yılında çıkmış olan ve aynı ismi taşıyan Maniac adlı yapımdan uyarlanan 2018 yapımı Netflix Maniac dizisi, bir akıl hastanesinde yatan iki birbirinden alakasız hastaların üzerinde yapılan farklı deneyleri konu alan Maniac dizisi, gerçekten farklı konusu ve sağlam oyuncu kadrosu ile bağımlılık yapacak cinsten olduğunu belirtebiliriz.

Başrollerin de Annie Landsberg (Emma Stone) ve Owen Milgrim (Jonah Hill) gibi harika isimler yer almakta ve senaristlik görevini ise Fukunaga ve Patrick Somerville gibi isimler üstlenmiş durumda.

Orijinal Netflix dizisi Maniac, 21 Eylül’de izlenebilir durumunda olacak.