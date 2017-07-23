Nokia 7.1 Plus Telefonu Ekim’de Tanıtılıyor! İşte Detaylar

Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Nokia 7.1 Plus Ekim ayında tanıtılması planlanıyor. Bakalım Nokia eskisi gibi bomba gibi bir atılım yapabilecek mi ?

Nokia firmasının 4 Ekim’de Londra merkezli yapılacak olan büyük tanıtım organizasyonu için yavaş yavaş davetiyeleri dağıtmaya başladı. Bu etkinlikte büyük atılım beklenen, Nokia 7.1 Plus cihazı tanıtılması planlanıyor.

Son senelerde Android piyasında isminden söz ettirmeye başladı diyebiliriz. Akıllı telefon rekabeçi konusunda oldukça sağlam cihazlar çıkartan Nokia, 4 Ekim 2018 tarihinde Nokia 7.1 Plus telefonunu tanıtacak. Şuan için bu etkinlik konusunda tam bir akış şeması mevcut değil fakat yeni amiral gemisi olabilecek nitelikte bu cihazın tanıtılması kesin gözüyle bakılıyor.

Nokia’nın şu an piyasada ki en sağlam cihazı Nokia 8 Sirocco ile tam olarak istediği satış rakamlarına ulaşabilmiş değil. Evet bunun nedeni piyasadaki diğer rakiplerine oranla daha performanslı ve daha güçlü cihazlar çıkartmaması olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli orta segment telefonlara yönelen Nokia 4 Ekim’de ki etkinlik artık yukarılara oynamaya başlayacak gibi gözüküyor. Bu etkinlik kapsamında üzerinde tam 5 kamera olabilecek olan Nokia 9’da tanıtılacağı söylentiler arasında. Bildiğiniz üzere geçen sene 5 kameralı bir Nokia telefon haberleri sızdırılmış ve büyük merak uyandırmıştı.

Nokia 7.1 Plus telefonu, 6 GB ram ile gelmesi kesin gözüyle bakılıyor. İşlemci olarak Snapdragon 710 modeli seçilmiş olması muhtemel ve Android One kapsamında geleceği de bir diğer söylenenler arasında. Kamera olarak kaliteli bir lens markası Zeiss ile çalışan ve günümüz standartı olarak çift kamera ile piyasaya sürülmesi beklenmekte. Tabi tüm bunların kesinleşmesi için 4 ekim perşembe tarihini bekleyerek bütün detayları öğrenmemiz gerekecek, sonrasında bu cihaz hakkında tüm özellik ve fiyat bilgilerini sizlerle paylaşacağız.

Sizce Nokia bu sefer başarabilecek mi ?