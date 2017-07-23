Nokia 8.1 Telefon Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nokia markası bildiğiniz gibi uzun zaman önce HMD Global tarafından satın alınmıştı. Nokia markası altında yeni piyasaya çıkacak olan Nokia 8.1 cihazının duyurusu yapıldı. Nokia’nın yeni akıllı telefonu Nokia 8.1 ZEISS lensler ile çift kamera entegre olarak piyasaya çıkacak. HDR10 PureDisplay adında ekran teknoloji ile dikkatleri üzerine çeken Nokia 8.1 cihazının tüm detayları ortaya çıktı, hepsi haberimizin devamında…

Nokia 8.1 Cihaz Özellikleri

Android Pie yazılım güncellemesini hızlı sunmasıyla kullanıcıların dikkatini çeken HMD Global ve Nokia, yeni Android telefonları Nokia 8.1’in duyurusunu yaptı.

Orta üst segment kategorisine ortak olacak olan yeni akıllı telefon, kutusundan Android Pie 9.0 android sistemi ile çıkıyor. 6.18 inç HDR10 desteği sunan çentikli ekran teknolojisi, Qualcomm’un Snapdragon 710 işlemcisi ile güçlü bir cihaz olma yoluna ilerliyor. 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 3500 mAh bataryasının yanında arka yüzünde 12 megapiksel ve 13 megapiksel OIS özelliğine sahip ZEISS optiklerini bünyesinde bulunduran kamera, ön yüzünde de 20 megapiksel kamerasıyla amiral gemisi telefonlara yakın bir konum olacağını söylemek mümkün. Nokia 8.1, şarj ve veri aktarımı için yeni nesil USB-C portunu kullanmakta. Bu noktada bataryanın 18W hızlı şarj desteği sunduğunu belirtelim ve 3.5mm standart kulaklık girişinin korunduğunu da eklemekte fayda var.

Nokia 8.1 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Mavi/Gümüş, Çelik/Bakır ve Demir/Çelik renkleriyle bizleri selamlayan Nokia 8.1, Aralık ayının ortalarına doğru piyasaya çıkacak olan yeni nesil Nokia telefon 399 Euro fiyat etiketi ile teknoloji severlerle buluşacak.