OnePlus 8, 120Hz Yenileme Hızına Sahip 2K OLED Ekran Özelliğine Sahip
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OnePlus 8, 120Hz Yenileme Hızına Sahip 2K OLED Ekran Özelliğine Sahip

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Bugünün erken saatlerinde OnePlus, Çin’in Shenzhen şehrinde bir medya konferansı toplantısı düzenledi. Şirket, ekran teknolojisi alanındaki gelişmelerini açıkladı ve 120Hz’lik bir ekranın tamamlandığını açıkladı.

Konferansta, OnePlus’ın yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefon serisi OnePlus 8, öne çıkan özelliklerinden birini ortaya çıkardı. Yenileme hızı 120Hz ve 2Hz OLED ekrana ve sektördeki en yüksek 240Hz ekran örnekleme oranına sahip olacak. Ayrıca, OnePlus’ın yeni ekranının, iPhone 11 Pro Max’in JNCD <0.9’unu ve JNCD <2’nin endüstri ortalamasını yenen en yüksek JNCD <0.8 renk üretim standardına sahip olduğu ortaya çıktı.

OnePlus 8

Birkaç Benzersiz Optimizasyon Yapıldı

Özellikle, şirket 120Hz ekrana birkaç benzersiz optimizasyon yapıldığını bile iddia etti; bunların hepsi pürüzsüzlük, doğruluk ve konfor olmak üzere üç ana kullanıcı dostu faktöre olanak tanır. Kesin detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Pürüzsüz Zincir Optimizasyonu
  • MEMC Bağımsız Yonga
  • 120Hz’e kadar yenileme hızı
  • 240Hz ekran örnekleme hızı
  • JNCD <0,8
  • Üretilen akıllı telefonların renk kalibrasyonu
  • 2096 seviyesine otomatik parlaklık ayarı
  • 10 bit renk görüntüleme efekti.

Serginin, şirketin başlangıçta eleştiri aldığı alanlardan biri olduğu düşünüldüğünde bu büyük bir mesele. OnePlus 7 serisinden başlayarak, şirket artık daha yüksek yenileme hızı ve daha iyi çözünürlükle gelen akıllı telefonlarının ekranına önem vermeye başladı. Bu özellik, cep telefonlarının premium sınıf segmentinde neredeyse bir standart haline geldi.

OnePlus aynı zamanda oyun topluluğunda çok aktiftir ve hatta telefon tekliflerini daha iyi oyun oynamak için optimize eder; bu nedenle, daha yüksek yenileme hızının, şirketin sunduğu mobil oyun deneyimini daha da iyileştirmek için bile çalışması şaşırtıcı değildir.

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