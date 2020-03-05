OnePlus 8 ve 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı Lansman Öncesi Sızdırıldı
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OnePlus 8 ve 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı Lansman Öncesi Sızdırıldı

OnePlus 8 ve 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı Lansman Öncesi Sızdırıldı
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Son dönemin en çok beklenen telefonlarından olan OnePlus8 serisi, çok yakında vitrindeki yerini alacak. Seri OnePlus 8, One Plus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite gibi üç farklı telefonla karşımıza çıkacak. Serinin bir diğer özelliği de markanın, ilk defa bir Lite sürüm telefonu piyasaya sürecek olması.

Telefonların Özellikleri Sızdırıldı

Büyük lansmana sayılı günler kala Hindistan merkezli 91mobiles sitesi, modelin tüm özelliklerini ortaya çıkarmayı başardı. Beklendiği üzere 8 ve 8 Pro’nun şirketin amiral gemileri olacağı ve uzun bir süre ilgi odağı haline geleceği inkar edilemez. 8 Lite ise düşük fiyat ve orta sınıf bir telefon olacağı da biliniyor.

Genel özelliklere baktığımız 8 ve 8 Pro 120Hz’lik bir yenileme hızına sahip olması bekleniyor. 8 Pro model ise, görünüşe göre çift hatlı 5G desteğine sahip olacak. OnePlus serisinde bir ilk olan 30W kablosuz şarj cihazı da bir başka ayrıntı.

OnePlus 8 Teknik Özellikleri

OnePlus 8 Görünümü

OnePlus 8 Görünümü

Model 6.5 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. İşlemci olarak ise Qualcomm Snapdragon 865 SoC kullanıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de bulunan telefon depolama ve RAM kapasitesine sahip.

OnePlus 8 Modelleri

  • 6GB RAM – 128GB depolama,
  • 8GB RAM – 128GB depolama
  • 12GB RAM – 256GB depolama

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel, 16 megapiksel ikincil birim ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip durumda. Batarya ise 4000Mah güce sahip olacak.

OnePlus 8 Pro Teknik Özellikleri

8 Pro Ön ve Arka Görünümü

8 Pro Ön ve Arka Görünümü

8 Pro, 6.65 inç AMOLED panelde biraz daha büyük bir ekrana sahip olacak. Telefon, Adreno 650 GPU ile Snapdragon 865 SoC kullanıyor. 8 Pro’nun arka tarafında bir ToF sensörü ile üç kamera yer alıyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Hem 8 Pro hem de 8, Android 10 OS ile çalışacak. 8 Pro, 10V 5A Super hızlı şarj desteği ile biraz daha büyük bir 4500mAh bataryaya sahip olacak.

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