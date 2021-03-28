OnePlus 9 ve OnePlus 8T Karşılaştırma - Teknofeed.COM

Bu yazımızda ise sizlere oneplus 9 ve oneplus 8T yi karşılaştıracağız. OnePlus 9 a terfi etmeli miyim, yeni modele geçmeye değecek mi? Tüm sorularınızın cevabını sizler için araştırdık.

Ünlü teknoloji devi BBK Electronik geçtiğimiz günlerde yepyeni modeli OnePlus 9 serisi modellerini duyurdu. OnePlus 9, pro ve 9AR olmak üzere 3 yeni model duyuran firma yeni amiral gemisi modellerinde Hasselblad kameralara yer verdi. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre şimdiye kadarki en iyi kamera deneyimini yaşayacağımızı vaat ediyorlar.

OnePlus 9 ve OnePlus 8T Karşılaştırma

Ekran

OnePlus 9 ve 8T modellerine baktığımız zaman ekranlar aynı gözüküyor. Ayrıca her 2 cihazdada sol üst köşede ekran içinde ön selfie kamerası yer alıyor.

Her iki modelde ekranlar benzer boyutta, 2400 x 1080 piksel ve 402 ppi ile 6.55 inç ekrana sahip. 20: 9‘da en boy oranına, 120 Hz yenileme hızlarına ve Corning Gorilla Glass özelliklerine sahip.

Kamera

Her iki model arasındaki en büyük fark, kamera modülünde. OnePlus 9’un Hasselblad marka büyük lensleri, telefonların kameralarını birbirinden ayıran en büyük özellik.

Her iki modelde aynı ön kamera Sony IMX471 16MP sensöre sahip. Bu sensör oldukça keskin ve hemen hemen her koşulda size kaliteli fotoğraflar verebilir.

Arka kamerada ise OnePlus 8T‘de birincil kamera, optik ve elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48MP Sony IMX586‘dır.

Bu kulağa çok hoş gelse de, OnePlus 9’un daha büyük sensöre sahip 48MP Sony IMX689‘u çok daha fazla ayrıntıya yer veriyor. Sizlere, eşsiz fotoğraflar çekmenize olanaklar sağlıyor.

Ana ve ultra geniş kameraların yanı sıra, 8T’de 5MP makro lens ve 2MP tek renkli lens bulunuyor. OnePlus 9‘da 5MP makro kamera olmasa da 2MP tek renkli lens kameramız mevcut.

İşlemci

Yine bu aşamada iki telefon arasındaki başka bir büyük fark ise OP9’da, Adreno 660 GPU ile Snapdragon 888 serisi bir işlemci yer almakta. Buna karşı 8T’de sie, Adreno 650 GPU ile Snapdragon 865 yer almaktadır.

Fiyat

OP 8T’ye 599 dolar, OP9‘ a ise vergiler hariç 729 dolar gibi bir fiyata sahip olabilirsiniz.

Batarya

Her iki modelde 4500 mAh batarya yer almaktadır.

Kablosuz

Her iki telefon da, temassız ödemeler için NFC, Bluetooth 5.1 ve çift bantlı WiFi dahil olmak üzere beklediğiniz tüm sensörlere sahiptir.

Farklar

OP9 işlemci üstünlüğü ile tartışılmaz daha hızlı. OP8‘de LPDDR4X ram varken OP9‘da LPDDR5 ram yer almaktadır. OP9 kuşkusuz Hasselblad kamerası ile daha iyi fotoğraf deneyimi sunuyor.

Sonuç

Teknik açıdan bakarsak OnePlus 9, 8T‘den daha hızlıdır, ancak günlük kullanımda bu farkı hissetmek neredeyse çok zor. OP9‘ un farkını hissedeceğiniz tek nokta, uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapması ve yüksek performans gerektiren oyunlarda daha performanslı oyun deneyimi sunması diyebiliriz.

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