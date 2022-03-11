Online/Çevrimiçi İş Başvuru Formları Nasıl Doldurulur

Pandeminin hayatımızın birçok alanını değiştirdiği gibi iş arayanların iş başvurusu yapma şeklinde de bazı önemli farklılıklar yarattığını söyleyebiliriz. Birçok şirket çevrimiçi uygulamalarını gündelik yaşamlarının bir parçası haline getirmiş durumda. Aynı şekilde iş arama sürecinde İnsan Kaynakları da iş ilanlarında önceliklerini çevrimiçi form ve mikro site tabanlı uygulamalar ile karşılamaya başladılar. İşe alım görevlilerinin %85’i, adaylarını şirketlerinin web sitesinden tedarik ettiklerini bildirmekteler.

Her ne kadar çevrimiçi iş başvuruları işverenler için pratik olsa da, iş arayanlar için bu formlara başvurma süresi biraz zaman alıcı olabilir. Çevrimiçi bir başvuruyu doldurmak basit görünse de, dikkatli olmazsanız işi alma şansınızı azaltabilecek bazı potansiyel hatalar olabilir. Bu hataları yapmadan hayalinizdeki işe online/çevrimiçi başvurmak istiyorsanız, sizin için derlediğimiz adımları dikkatlice takip edebilirsiniz.

Unutmayın iyi hazırlanmış bir ön hazırlık ile başvurunuz her zaman işveren için öncelikli olacaktır, şimdiden bol şanslar!

1. Çevrimiçi başvuru sürecinin adımlarını dikkatli bir şekilde takip edin

Online/çevrimiçi başvuru süreçleri ve gereksinimleri, başvurduğunuz yere göre değişkenlik gösterebilir. LinkedIn veya ilan için hazırlanmış özel mikro sitelerde yer alan iş ilanları benzer süreçlere sahiptir: Adınız ve soyadınız ve iletişim bilgilerinizin doğruluğuna önem verin. Yükleyeceğiniz dosyalara mutlaka size özel bir isimlendirme uygulayın, bu genellikle isminiz soy isminiz ver gerekirse o günün tarihinden oluşmalıdır. Böylelikle binlerce başvurunun yapıldığı bir online/çevrimiçi süreçte iletmiş olduğunuz dosyanız diğerleri arasında kaybolmaz ve istenilen anda rahatlıkla ulaşılabilir.

Hangi şirkete başvurursanız başvurun, şirketin başvurusunu doldurmanız gerekecektir. Bunlar da oldukça çeşitlilik gösterebilir; bazıları birkaç sorudan ve özgeçmişinizi yükleme seçeneğinden oluşabilirken, diğerleri birkaç sayfa uzunluğunda olabilir ve farklı değerlendirmelerden oluşan birçok alanı doldurmanızı gerektirebilir.

2. Gerekli bilgileri hazırlayın

Başvurmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri önceden hazırlayın. Başvurunun gereksinimleri, işin türüne ve sektöre göre değişebilir, bu nedenle uygun bir aday olup olmadığınızdan ve elinizde iş ilanının beklentilerini karşılayacak verilere sahip olduğunuzdan emin olmak için iş ilanını dikkatlice kontrol edin. Özgeçmiş ve ön yazıya ek olarak, önceki işverenlerinizin referanslarını da şirket ve iletişim bilgileri ile derlemeniz oldukça etkili olacaktır.

3. Özgeçmişinizin güncel ve başvurduğunuz işe uygun olduğundan emin olun

Güncel ve özelleştirilmiş bir özgeçmiş, ilgilendiğiniz pozisyonla alakanızı vurguladığı için oldukça çok önemlidir. Özgeçmişinizi her bir pozisyon için özelleştirmek, kariyer hedeflerinizi iş ilanına göre güncellemek, becerilerinizi yeniden düzenlemek veya özgeçmişinizdeki belirli ifadeleri iş tanımının ifadesine uyacak şekilde yeniden ifade etmek anlamına gelebilir. Bunlar fazladan birkaç dakikanızı alabilir ancak hem işe alım görevlilerinin hem de Aday Takip Sistemlerinin (ATS) aradığı anahtar kelimelere ışık tuttuğu için boşa harcanan dakikalar olmayacaktır.

4. “Ön Yazı” alanını mutlaka doldurun

Başvuru formunda yer alan “Ön Yazı” yazı alanı “isteğe bağlı” olarak işaretlenmiş olsa bile mutlaka bu alanı doldurmaya özen gösterin. Başvurunuz bir Ön Yazı içeriyorsa, işe alım uzmanlarının bu başvuruya dikkat etmesi daha olasıdır ve ilana özel bir Ön Yazı için zaman ayrıldığını görmek, işverenlere bu iş için ne kadar istekli olduğunuzu gösteren önemli bir alan olacaktır. Ayrıca, sadece işverene değil, aynı zamanda adayları anahtar kelime eşleşmelerine göre sıralamak için de anahtar kelimeler kullanan ATS programlarına da niteliklerinizi vurgulamanın etkili bir yolunu sağlayacaktır. Bununla birlikte bir ön yazı size COVID-19 nedeniyle istihdam boşluğu veya iş kaybı gibi olası endişelerinizi açıklama şansı da verebilir.

5. Talimatları tam olarak izleyin

Online/çevrimiçi başvurularında yer alan sıralamaya ve talimatlara gerektiği şekilde uymaya mutlaka dikkat edin. Aksi taktirde bu işverenlere ayrıntılara dikkat etmediğiniz veya yönlendirmeyi iyi yapmadığınız izlenimi verir ve başvurular arasındaki en nitelikli aday olsanız bile kolaylıkla elenmenize neden olabilir. Örneğin, çevrimiçi başvurular genellikle işverenin özgeçmişler ve kapak mektupları için hangi dosya biçimini kabul edeceğini belirtir. Çoğu şirket bir Microsoft Word (.doc) veya PDF. dosyası isteyecektir, ancak bazıları çoğu programın yorumlaması kolay olduğu için düz metni (.txt) tercih eder. Belgelerinizi önceden birden çok biçimde kaydetmek, her seferinde doğru biçimi kullandığınızdan emin olmanıza yardımcı olur. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki, bu belgeleri mutlaka isminiz ve soy isminize yer vererek kaydetmeniz faydalı olacaktır.

6. Online/Çevrimiçi başvurunuz için kendinize bolca zaman ayırın

Çoğu çevrimiçi iş başvurusu, en son özgeçmişinizin bir kopyasını yüklemenizi ve aynı bilgileri manuel olarak girmenizi isteyecektir. Özgeçmiş bilgilerinizi yeniden girmek gereksiz gibi görünse de, bilgilerinizin ulaşılabilir olmasını ve şirketin ATS’si aracılığıyla doğru şekilde ayrıştırılmasını sağladığı için önemlidir. Bu yüzden kendinize gerekli zamanı yarattığınızdan emin olun ve yüklemiş olduğunuz CV’nizin özellikle başvurduğunuz iş ile alakalı olmasına dikkat edin. Farklı başvurularda bulunuyorsanız farklı CV şablonlarını kullanmayı deneyebilirsiniz. Özgeçmişiniz için en etkili tasarımı ve sizi yansıtacak en iyi özelliklerinize doğru şekilde yer verdiğinizden emin olun. Tutarlı olun ve özgeçmiş bilgilerinizi her seferinde bir alan olmak üzere uygulamanın form alanlarına kesip yapıştırmaktan kaçının.

7. Özgeçmişinizden kopyalayıp çevrimiçi formlara yapıştırırken özgeçmişinizin düz metin (.txt) formatını kullanın

Düz metin dosyaları, orijinal dosyadan fazladan karakterleri, boşlukları, biçimlendirmeyi ve grafikleri kaldırır ve yalnızca metin bırakır. Bu, şirketin yazılımının ve ATS programlarının çevrimiçi formlarda kayıtlarınızın sorunsuz bir şekilde okunabilmesini sağlar, hataları önler ve başvurunuzun okunmasını kolaylaştırır.

8. Daima doğruyu söyleyin

İşverenler, geriye dönük kontrolleri yapmak için çevrimiçi uygulamaları kullandıklarından, doğru veri aktarımı yapıp yapmadığınızı öğrenebilir ve sizi olası adaylar listesinden çıkarabilirler. Hukuk uzmanlarına göre, ilk tarama sürecinden geçmeyi başarır ve işe alınırsanız, başvurunuzda kendinizi yanlış tanıttığınız için şirkete karşı sorumlu olabilir hatta cezai suçlamalara maruz kalabilirsiniz, bu yüzden başvurularınızda gereksiz veya doğru olmayan bilgiler kullanmamaya mutlaka dikkat edin.

9. Başvurunuzu gözden geçirmeyi unutmayın

İşe alım yöneticilerinin yaklaşık yüzde 77’si yazım hataları, imla ve dil bilgisi hataları olan başvuruları hemen eleyebiliyor, bu nedenle “Gönder”e basmadan önce başvurunuzun hatasız, doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için fazladan zaman ayırın. Devam ederken her alanı dikkatlice gözden geçirin, zihninizi temizlemek için mümkünse molalar verin, sonra geri dönün ve çalışmanızı taze bir zihinle yeniden gözden geçirin. Başvurduğunuz işin hayalinizdeki iş olduğuna inanıyorsanız başvurunuzun hatasız olduğundan emin olun, gerekiyorsa ailenizden, arkadaşlarınızdan ya da konusunda uzman tanıdıklarınızdan destek almayı deneyin.