Online Fotoğraf Editörü İncelemesi: "Fotor" - Teknofeed.COM
arama

Online Fotoğraf Editörü İncelemesi: “Fotor”

Online Fotoğraf Editörü İncelemesi: "Fotor"
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin admin

Sizlere bugün online fotoğraf editörü Fotor hakkında bir inceleme yazısı hazırladık. Öncelikle şunu söylemeliyim ki oldukça işlevsel bir araçtan bahsediyoruz. Kendi yüklediğiniz fotoğrafı düzenleyebiliyor, hazır kolajlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyor ve hazır tasarımlar üzerinden (sosyal medya, blog, logo) dilediğiniz işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Fotor Hangi Dillerde Hizmet Veriyor?

Fotor aşağıdaki dillerde hizmet veriyor.

  • İngilizce
  • İspanyolca
  • Portekizce
  • Rusça
  • Fransızca
  • Almanca
  • Çince
  • Japonca
  • Geleneksel Çince

Online Fotoğraf Editörü Fotor’un Hizmetleri Hakkında Bilgiler

Online Fotoğraf Editörü Fotor Hizmetleri

Online Fotoğraf Editörü Fotor Hizmetleri

Fotor ile yüklediğiniz fotoğrafları editleyebiliyor, var olan kolajlar üzerinden kendi fotoğraflarınızı yaratabiliyor ve sosyal medya, blog, logo gibi çalışmalarınızı online olarak hazırlayabiliyorsunuz.

Fotoğraf Editleme

Fotor Fotoğraf Editleme

Fotor Fotoğraf Editleme

Fotoğraf editleme aracıyla kesme, biçme, boyama, efekt verme, çerçeveleme gibi birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Resim üzerine metin ekleyebiliyorsunuz. Her türlü editleme seçeneği için onlarca farklı seçenek bulunuyor.

Kolaj Düzenlemesi

Fotor Kolaj Düzenleme

Fotor Kolaj Düzenleme

Fotor kolaj düzenleme seçeneği ile hazır kolaj seçenekleri üzerinde kendi düzenlemelerinizi yapıp, kaliteli görseller hazırlayabiliyorsunuz. Yukarıda resimde de yer alan 4 farklı seçeneğin altında onlarca farklı tasarım modeli bulunuyor. Bu modellerden dilediğinizi kendinize uyarlayabilirsiniz.

Fotor Dizayn Yapma

Fotor Yeni Dizayn Yaratma

Fotor Yeni Dizayn Yaratma

Yeni dizayn yaratma menüsü ile birlikte yukarıda da gördüğünüz gibi logo, sosyal medya postu, Youtube kanal fotoğrafı, blog görseli gibi çok farklı dizaynlar yaratabilirsiniz. Ayrıca onlarca farklı reklam boyutunda hazır reklam görselleri hazırlayabilirsiniz.

benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER
Profesyonel Sunum Hazırlamak için 5 PowerPoint İpuçları
5 Temel After Effects Hilesi
Yeni Başlayanlar İçin En İyi 5 Grafik Tasarım İpuçları
Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: Canva
Yerli Üretim Ürünlerde Kullanılacak Yeni Logo Belli Oldu!
Siyasi Partilerin Vektörel Logoları Güncel 2018
HAFTANIN İÇERİĞİ
Online Fotoğraf Editörü İncelemesi: "Fotor"
Online Fotoğraf Editörü İncelemesi: “Fotor”
kategoriden popüler haberelr KATEGORİDEN POPÜLER HABERLER
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK EN YENİ TEKNOLOJİ HABERLERİNE VE KAMPANYALARA ULAŞABİLİRSİNİZ
© Copyright 2011 - 2020 Teknoloji Haberleri: TeknoFeed insta followers - SYblog.net - Tavsiye Rehberi - indirson.com
escort malatya escort bursa escort antalya escort konya