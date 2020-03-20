Online Fotoğraf Editörü İncelemesi: "Fotor" - Teknofeed.COM

Sizlere bugün online fotoğraf editörü Fotor hakkında bir inceleme yazısı hazırladık. Öncelikle şunu söylemeliyim ki oldukça işlevsel bir araçtan bahsediyoruz. Kendi yüklediğiniz fotoğrafı düzenleyebiliyor, hazır kolajlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyor ve hazır tasarımlar üzerinden (sosyal medya, blog, logo) dilediğiniz işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Fotor Hangi Dillerde Hizmet Veriyor?

Fotor aşağıdaki dillerde hizmet veriyor.

İngilizce

İspanyolca

Portekizce

Rusça

Fransızca

Almanca

Çince

Japonca

Geleneksel Çince

Online Fotoğraf Editörü Fotor’un Hizmetleri Hakkında Bilgiler

Fotor ile yüklediğiniz fotoğrafları editleyebiliyor, var olan kolajlar üzerinden kendi fotoğraflarınızı yaratabiliyor ve sosyal medya, blog, logo gibi çalışmalarınızı online olarak hazırlayabiliyorsunuz.

Fotoğraf Editleme

Fotoğraf editleme aracıyla kesme, biçme, boyama, efekt verme, çerçeveleme gibi birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Resim üzerine metin ekleyebiliyorsunuz. Her türlü editleme seçeneği için onlarca farklı seçenek bulunuyor.

Kolaj Düzenlemesi

Fotor kolaj düzenleme seçeneği ile hazır kolaj seçenekleri üzerinde kendi düzenlemelerinizi yapıp, kaliteli görseller hazırlayabiliyorsunuz. Yukarıda resimde de yer alan 4 farklı seçeneğin altında onlarca farklı tasarım modeli bulunuyor. Bu modellerden dilediğinizi kendinize uyarlayabilirsiniz.

Fotor Dizayn Yapma

Yeni dizayn yaratma menüsü ile birlikte yukarıda da gördüğünüz gibi logo, sosyal medya postu, Youtube kanal fotoğrafı, blog görseli gibi çok farklı dizaynlar yaratabilirsiniz. Ayrıca onlarca farklı reklam boyutunda hazır reklam görselleri hazırlayabilirsiniz.