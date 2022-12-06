Online Psikolog Hizmetinin Sağladığı Avantajlar

Çocukluk dönemlerinden gelen ya da sonradan yaşanılan travmalara bağlı olarak oluşan psikolojik rahatsızlıkların çözümü aşamasında online terapi yöntemi ön plana çıkmaktadır. Internet iletişim araçları kullanılarak sesli ve görüntülü olarak yapılan online terapilerde yüksek düzeyde verimlilik ve başarı elde edilmektedir. Bu uygulamaların sağlamış olduğu avantajlar bu başarıları beraberinde getirmektedir. Online terapi ve online psikolog hizmetini almak istediğinizde Çevrimiçi Terapi sitesini ziyaret edebilirsiniz. İletişim bilgileri üzerinden bir ön görüşme sağlayabilir ve seçmiş olduğunuz online psikolog ile terapi seanslarına hemen başlayabilirsiniz. Ve bu yöntemin sizlere sağlamış olduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Online psikolog hizmetinin sağlamış olduğu avantajlar şöyle sıralanmaktadır;

Gizliliğe Önem Verilir

Birçok danışan fiziksel bir terapi merkezinde terapi almak yerine gizlilik avantajı sağlayan online terapi hizmetini tercih etmektedir. Online terapilerde danışanlar her zaman kendini en güvende hissettiği ortamlarda terapi seanslarını gerçekleştirmektedir. Böylelikle bir klinik ortamında aktif olarak yer almak yerine kendini güvende hissettiği bir ortamdan sesli veya görüntülü görüşme yaparak gizlilik ihtiyacını maksimum düzeyde sağlayabilmektedir.

Psikolog Seçimi Avantajı

Online terapilerde Türkiye’nin en başarılı psikolog hizmetine erişim sağlayabilirsiniz. Hangi şehirde ikamet ediyor olursanız olun konum olarak sizlere en yakın psikologlar arasında seçim yapmak durumunda kalmazsınız.

Maliyet Avantajı

Belirli aralıklarla gerçekleştirilen terapi seanslarında fiziksel bir terapi merkezine gitmenize gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla hem zamandan tasarruf etmiş hem de maliyet avantajını kullanmış olacaksınız.