Operation Finale’den Resmi Türkçe Altyazılı Fragman

Hitler'in en sağlam adamlarından biri olan Adolf Eichmann'in Mossad ajanları tarafından kaçırılmasını konu alan Operation Finale filmi, 3 Ekim tarihinde Netflix'te yayında olacak. İşte Türkçe Altyazılı Fragman sizlerle...

Başrollerinde Ben Kingsley ve Oscar Isaac gibi önemli isimlerin yer aldığı Operation Finale filmi 3 Ekim tarihinde Netflix platformu üzerinde yayında. Adolt Hitler‘e biraz daha yakından bakacağımız bu güzel filmin resmi olarak Netflix Türkiye Youtube hesabından Türkçe altyazılı olarak fragmanı paylaşıldı, gerçekten harika gözüktüğünü söyleyebiliriz.

II. Dünya Savaşı Sonrası

II. Dünya Savaşı denildiğinde sinema dünyası üzerinde oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Kısa bir zaman sonra yayında olacak olan Operation Finale filminde de yine aynı tarihi zamanları yaşayabileceğiz. Ancak bu sefer II. Dünya Savaşından sonrası yaşananlara tanıklık edeceğiz. Gerçek olaylardan esinlenerek yapılmış olan Operation Finale, Adolf Hitler’in yahudileri öldürme planlarının ana parçası olan Adolf Eichmann isminin Mossad ajanları tarafından kaçırıldıktan sonra neler yaşadığına tanıklık edeceğiz.

İşte Operation Finale Türkçe Altyazılı Fragmanı