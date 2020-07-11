OPPO A52 İnceleme

OPPO A serisi, üst orta kademe pazarına odaklanan OPPO Reno serisinin yanı sıra, alt orta kademe pazarında 15.000 ila 20.000 Rs arasında yer alıyor. OPPO A52, A serisinde 16,999 Rs fiyatla satışa sunulan OPPO A12 ile birlikte en yeni ürünüdür. Dört kamera ve daha büyük bir bataryaya sahip. OPPO A52 incelememize bir göz atalım.

Tasarım

OPPO A52, 3D dörtlü eğri bir tasarıma sahiptir. Arka taraf parlak plastik gövdede şık bir 3D doku sunar. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki renkte sunulur. Tasarım oldukça düzgün, eğriler telefonu tutmayı kolaylaştırıyor.

Ön tarafta, telefona % 90,50 ekran / gövde oranı veren delikli bir kamera tasarımı görüyorsunuz. Full HD + çözünürlüklü (2400 x 1080 piksel) 6.5 inç TFT LCD’ye sahiptir. Telefonun arkasında, tek bir LED flaşla dört kameralı bir kurulum sağlarken, parmak izi tarayıcısı, arka tarafa değil, güç düğmesine yerleştirilmiş sağ tarafta bulunur. Parmak izi tarayıcı hızlı çalışır, parmak izlerini hızla alır.

Yazılım ve Kullanıcı Arayüzü

Tüm OPPO telefonları gibi A52 de üstte bir ColorOS kullanıcı arayüzü kullanıyor ancak daha yeni bir versiyon kullanıyor. OPPO A52, 5 Mayıs 2020 tarihli bir güvenlik düzeltme eki ile Android 10 tabanlı en son ColorOS 7’de çalışır.

Kamera

Başlangıçta telefonun ana vurgusu gibi görünen dört kameralı OPPO A52’de arkada dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu aralıktaki çoğu akıllı telefon 48 MP veya 64 MP ana kamerayla donatılırken, OPPO A52, geri kalan üç kamera, 8 MP f / 2.2 geniş açılı, 2 MP f / ile birlikte standart 12 MP f / 1.7 ana kamera ile birlikte geliyor 2.4 makro ve 2 MP f / 2.4 derinlik sensörü.

Kameralara baktığımızda, kamera yapılandırması oldukça yaygın. Akıllı telefon endüstrisi 48 MP sensörlere geçmeden önce 12 MP kameralı akıllı telefonları gördüğümüzde, 12 MP sensörler popülerdi. 2020 yılında 12 MP kamera göremeyebilirsiniz, OPPO mevcut 48 MP veya 64 MP trendine bağlı kalmamayı seçer. Öte yandan, delikli bir tasarıma sahip 16 MP selfie kamera var.