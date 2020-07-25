OPPO Watch, 31 Temmuz’da Piyasaya Sürülecek

Bu yılın başlarında, Mart ayında OPPO, Android destekli işletim sistemini üstte ColorOS kullanıcı arayüzü ile çalıştıran OPPO Watch adlı ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Şirket, 31 Temmuz’da yeni bir akıllı saat daha piyasaya süreceğini açıkladı.

Şirket tarafından paylaşılan fragmanda, yeni OPPO Watch’un adından da anlaşılacağı gibi özellikle giyilebilir cihazlar için yapılmış Google’ın Wear OS’sini çalıştıracağı anlaşılıyor. Bu OPPO’dan gelecek akıllı saatin küresel bir sürüm alacağını ima ediyor. Fragmanda gösterilen cihazın tasarımı da birkaç ay önce piyasaya sürülen OPPO Watch’a benziyor. Şimdiye kadar şirket, yaklaşan bu giyilebilir üründe başka neler olduğunu açıklamadı.

OPPO Watch Özellikleri

Orijinal OPPO Watch iki boyutta piyasaya sürüldü. 41mm ve 46mm. 41 mm varyant, 320 x 360 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 1,6 inç kavisli AMOLED ekrana sahipken, daha büyük 46 mm varyant, 402 x 476 piksel ekran çözünürlüğü ve 326 PPI piksel yoğunluğu sunan 1,91 inç kavisli AMOLED panele sahiptir. Apollo yardımcı işlemcisi ile birlikte Qualcomm Snapdragon Wear 2500 yonga seti ile güçlendirilmiştir. Cihaz güç tasarrufu modu için Qualcomm’un yonga setinden otomatik olarak Apollo yonga setine geçer. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı içerir.

Akıllı saat, çok çeşitli antrenmanları izleyebilir ve AI tabanlı bir fitness rejimi ile birlikte gelir. 46mm varyant 5ATM su direnci derecesine sahipken, 41mm varyant 3ATM olarak derecelendirilmiştir. Ayrıca, 24 × 7 kalp atış hızı izlemenin yanı sıra uyku düzenini izlemek için bir uyku izleme algoritmasına sahiptir. Ayrıca eSIM bağlantısı desteği ile birlikte gelir. Bataryaya gelince, 41 mm model 300 mAh pil ile güçlendirilirken, 46 mm model 430 mAh pil içerir. Tescilli Watch VOOC Flash Charge teknolojisini de destekler.

Yaklaşan Wear OS destekli OPPO Watch’un teknik özelliklerine gelince, teknik özelliklerde çok fazla değişiklik beklemiyoruz ve cihazın büyük olasılıkla Çin’e özel olan ürünün uluslararası varyantı olması bekleniyor. Telefonun fiyatlandırması ve kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için birkaç gün daha beklememiz gerekecek.