Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar - Teknofeed.COM
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Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar

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Oyun oynamak için toplama bir bilgisayara sahip olsanız bile, farklı birçok problemi yaşamanız mümkündür. Sadece bilgisayar kalitesi değil, bir oyun bilgisayarında olması gereken programlar da performansınıza etki edecek önemli nitelikler arasında yer almaktadır. Bazı programlar hem bilgisayar performansınızı artırmak ve hem de bilgisayarınızın güvenliği açısından gereklidir.

oyun bilgisayarında olması gereken programlar

İşte Oyun Bilgisayarında Olması Gereken Programlar Hakkında Tüm Detaylar

PowerISO

Oyunlarınızın çeşitli formatlarda yedeklerini alabilmeniz için, en kullanışlı programlar arasında yer alıyor. Bu sayede diskiniz, daha iyi performans gösteriyor. Oyunu kurana kadar, size disk anlamında önemli avantajlar sunuyor.

DAEMON Tools Lite

Sanal disk imaj dosyalarını açmak için, en ideal programlar arasında yer alıyor. Yine PowerISO gibi, orijinal oyun disklerinizin cue, mds, mdf, bin ve iso ve diğer birçok formattaki yedeklerini alabilmeniz açısından da, oldukça avantajlı bir program.

WinRAR

Genel anlamda bilgisayarların vazgeçilmezleri arasındaki WinRAR, gaming pc içerisinde olması gereken programlar arasındadır. Rar ve zip uzantılı dosyaların açılmasında veya bu formatta dosyalarınızı sıkıştırmakta, oldukça önemli. Oyunlarınızı bu şekilde taşımanız için, bilgisayarınızda bulunmalıdır.

oyun bilgisayarında olması gereken programlar

DirectX

Oyunların geliştirilmesinde kullanılan ve Microsoft tarafından hazırlanmış olan DirectX, bilgisayarınızda bu sürüme ait oyunların bulunması durumunda bu oyunları açmanıza imkan veriyor.

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Game Booster

Oyun canavarı bilgisayarların programları arasındaki Game Booster, bilgisayarınızdaki performans kaynaklarının oyun oynarken oyuna aktarılmasını sağlıyor. Bir oyun tutkunu için, ne kadar muhteşem bir program değil mi? Ücretsiz olan Game Booster, aynı zamanda normalde bilgisayar performansınızı artırmak için de oldukça kullanışlı bir program.

Cheat Engine

Oyun hileleri bulmak için, muhteşem bir program. Her oyunun hilesini bulmak için, artık ayrı ayrı programlar indirmenize gerek yok. Cheat Engine programı, bilgisayarınız açık olan oyunları tarayarak o oyunlarda hile olarak kullanabileceğiniz şeyleri tespit ederek, ayrıca oyunun özelliklerinizi değiştirmenize imkan sunuyor.

Mermilerinizi değiştirmek, en iyi araba ve silahları almak, can miktarınızı azaltmak ya da artırmak gibi, oynadığınız oyuna göre özellikler sunuyor.

TeamSpeak Client

Online oyunlar oynayanlar için, oyun bilgisayarında bulunması gereken programlar arasındaki TeamSpeak Client, online oyuncular arasındaki sesli iletişimin daha sağlıklı şekilde yapılmasını sağlıyor. Ayrıca bu iletişim esnasında daha az veri harcanmasına yardımcı olması da, programın özellikleri arasında yer alıyor.

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