Oyun Dünyasında Devrim Yaratması Beklenen Google Stadia Tanıtıldı

Google oyun severlerin merakla beklediği yeni oyun hizmeti Stadia'yı tanıttı. Oyuncular servisi internet bağlantısı olan tüm cihazlarla kullanabilecek.

Dünya devi Google, hizmetleri arasına bi yenisini daha ekledi: Google Stadia. Google 19 Mart 2019 tarihinde Oyun Geliştiricileri Konferansında (Game Developers Conference – GDC) yeni oyun platformu Stadia’yı resmi olarak tanıttı.

Stream üzerinden oyun oynama fikri üzerine inşa edilen Google Stadia, internete bağlı ve ekranı olan bütün cihazlardan oyun oynama imkanı sunuyor. Oyunlar Google sunucuları üzerinde çalışacak ve oyun oynadığınız cihaz sadece görüntüyü size ve oyun komutlarını da sunucuya aktarmak için kullanılacak. Oyuna bir cihazdan başlayıp başka bir cihazdan devam etme imkanı da olacak.

Oyun komutlarını göndermek için ilave olarak geliştirilen bir kontrolcü de mevcut. Bu kontrolcü olmadan da oyun oynanabileceği gibi, bu kontrolcü vasıtasıyla oyun komutları çok hızlı bir şekilde sunucuya gönderilebilecek. Kontrolcü oyunun görüntülendiği ekrandan bağımsız olarak doğrudan modem üzerinden sunucu ile iletişime geçecek. Kontrolcüde bulunan Google asistan desteği vasıtasıyla “Bu bölümü nasıl geçebilirim” sorusuna cevap aranabilecek ve youtube üzerinden diğer oyuncuların paylaştığı videolara erişilebilecek. Aynı şekilde tek tuşla oynanan oyun canlı olarak yayınlanabilecek.

Platform tarayıcı tabanlı olacak. Google Chrome dışında diğer tarayıcıların desteklenip desteklenmeyeceği henüz belli değil. Bu da oyun severlerin diğer tarayıcılara veda edebileceği anlamına geliyor.

Google, assassin’s creed odyssey gibi yüksek donanım gerektiren oyunlara bile erişimin anında gerçekleşeceğini ve oyun oynarken hız konusunda bir sorun yaşanmayacağını belirtmiş.

Servisin piyasa çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili açıklama yapılmasa da 2019 yılı içerisinde piyasaya çıkması ve başta Amerika, Kanada ve Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.

Stadia’nın erişilebilirlik konusundaki üstünlüğünün oyun konsolu piyasasındaki rekabeti artırması ve fiyat ve kalitede önemli değişikliklere sebep olması bekleniyor. Aynı şekilde ilave bir donanıma ihtiyaç duyulmaması özellikle ekran kartı üreticilerini etkileyecek gibi.

Stadia Google’ın veri merkezlerinden hizmet sunacak. Google’ın 200’ün üzerinde ülkede veri merkezi bulunuyor ve bu merkezler fiber optik kablolarla donatılmış durumda. Maalesef ülkemizde Google veri merkezi bulunmuyor. Ayrıca şimdilik Stadia ülkemizde kullanılamayacak.

Tanıtım ve multiplayer demo videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.