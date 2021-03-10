Pdf’i Word’e Dönüştürmek İçin Etkili Pdf Dönüştürme Araçları

Word formatına her cihaz için kullanılabilen Microsoft tabanlı bir yazılım ürünüdür ve metin dosyanızda gerekli tüm değişiklikleri yapmak için en uygun seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Öte yandan, PDF veya taşınabilir belge biçimi, biçim ayarlarını bozmadan verilerinizin aktarımını güvence altına almak için geldiğinde iyi bir seçenektir.

Ancak, pdf dosyalarınızdan herhangi birinde değişiklik yapmak istediğinizde, pdf’yi kelimeye dönüştürmeniz, düzenlemelerinizi yapmanız ve ardından güvenli aktarım için geri dönüştürmeniz gerekir.

Etkili pdf’den kelimeye dönüştürme araçları

İnternetin her yerinde kullanılabilen, kelime dönüştürücülere yönelik çeşitli verimli pdf’ler vardır. Bu tür araçlar, PDF dosyalarındaki metin içeriğinin ve görüntülerin, bunları tam olarak düzenlenebilir kelime biçimine dönüştürülerek çıkarılmasında size destek olur. Bazı iyi organize edilmiş ve rekabetçiWord’e dönüştürme araçları aşağıda listelenmiştir:

Searchenginereports.net

Bu PDF’den kelimeye çevrimiçi araç, aşağıdaki adımlarda dönüştürme sürecini ücretsiz olarak gerçekleştirir:

Öncelikle, dosyanızı cihazdan yüklemek, dropbox yapmak veya URL’yi yapıştırmak için searchenginereports.net/tr/pdf-to-word-converter yi Arayın ve “Word’e Dönüştür” düğmesini tıklayın.

Saniyeler içinde belgeniz pdf’den Docx’e dönüştürülecek ve indirilebilecek.

PDF’yi kelimeye dönüştürmek için, bu araç çevrimiçi hizmetler sunar; bu nedenle indirmeniz veya yüklemeniz gerekmez.

Docx’e dönüştürülen bu pdf ile, metin ekleyerek veya çıkararak, yazı tipi boyutunu ve stillerini değiştirerek ve çok daha fazlasını yaparak belgelerinizi değiştirebilirsiniz.

Bu PDF2Word dönüştürücü, sonuçların kalitesinden ödün vermeyen verimli, hızlı, güvenli ve sağlam bir araçtır.

Herkes tarafından kullanılabilir ve hiçbir zaman sınırsız dönüşüm sunar.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat, pdf’den kelimeye dönüşümlerinizi minimum sürede desteklemek için size oldukça kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Dönüştürmenizi tamamlamak için bu seçeneği kullanırken, dosya ayarlarınız onları koruyacağından ve daha sonra düzenlenebilir bir biçime aktaracağından endişelenmenize gerek yoktur. Adobe acrobat’ı açın, dosyanızı seçmek için Bir dosya seçin düğmesine tıklayın ve işlemin başlamasına izin verin. Birkaç dakika sonra, dönüştürülen dosyanız indirilmeye ve paylaşıma hazır olacaktır.

Smallpdf

Bu araç, büyük dosyaları çok kısa sürede işlemek için en iyi seçenektir. Mac, Windows veya hatta akıllı telefon kullanıyor olsanız da, her cihaz için en iyi şekilde çalışır. Dönüştürme tamamlandığında, yüklediğiniz dosya otomatik olarak kaybolacaktır. Hızlı dönüşümler için bir bırak ve sürükle seçeneği var. Ayrıca, taranan tüm belgeleri dönüştürmenizi, dosyalarınızı bir parola ile güvence altına almak için şifreli bir seçenek sunmanızı ve dönüştürülen tüm belgeleri tek bir dosyada birleştirmenizi önerir.

Nitro-pdf’den kelime dönüştürücüye

Bu araçla, PDF dosyalarınızı kelimeye veya başka bir biçime dönüştürebilirsiniz. Orijinal dosyanın tüm görüntüleri ve ayarları ile ilgilenir ve sıfırdan pdf oluşturabilir. Gerektiğinde belgelerinizi e-imzalamanıza olanak tanır ve teknoloji dünyasında yaklaşık 650.000’den fazla işletmeyi destekler.

Pdf’den kelimeye dönüştürmek neden önemlidir?

Pek çok nedenden dolayı pdf’i kelimeye:

dönüştürmek zorundasınızHer iki formatın farklı önemi vardır ve platform talebine göre gereklidir. Biçim ayarlarınızı kullanması ve güvenliğini sağlaması kolay oldukları için çoğu zaman yalnızca PDF dosyaları tercih edilir. Kolayca indirilebilir ve taranabilir ancak değişiklik yapmanıza izin vermezler. Tüm bu durumlarda, kelime formatı kurtarmaya gelir.

Bazı gereksiz verilerin ve zaten çıkılmış dosyalardaki bazı önemli materyallerin kaldırılması, pdf’den düzenlenebilir kelime biçimine dönüştürmenin başlıca amacıdır.

Bir pdf dosyası, görme engelli kişiler için ekran okuma araçlarını desteklemez. Bu nedenle, toplumumuzun tüm yasal olarak kör bireylerini eğitmek söz konusu olduğunda, Microsoft Word tüm ekran okuma araçlarını desteklediği için pdf kitapları Word belgelerine dönüştürüyoruz.

Birçok eski belge, biçimlerinde bazı gerekli değişiklikleri gerektirir, bu nedenle bunları sözcük belgelerine dönüştürün, gerekli tüm değişiklikleri yapın ve ardından güncel bir belgeyi seçtiğiniz biçimde kaydedin.

Word biçimi çok düşük maliyetlidir, ancak cihazlarınız, ücretli okuyucudan yardım alana kadar birçok pdf okuyucuyu desteklemez.

Dosyaları veya resimleri kopyalayıp yapıştırarak, yeniden yazarak ve yeniden oluşturarak PDF’den çıkarmak yoğun olabilir ve çok fazla zaman harcar. Bu nedenle, fazladan çaba ve zaman harcamadan pdf’i kelimeye dönüştürmek için bir dönüştürücü kullanın.

Sonuç

Dönüştürücülere verimli pdf, birçok zorlu görevi basit ve kolay hale getirir. Yeniden yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf edecekler. Ekonomik teknoloji yarışında, ücretsiz ve uygun maliyetli araçlar önemli bir rol oynamaktadır. Hemen hemen her alanda, kontrol noktalarını vurgulamaktan küçük bilgilendirici notlar eklemeye kadar çeşitli amaçlar için pdf’yi kelimeye dönüştürmeniz gerekebilir. Bu nedenle, belgelerinizi gerektiğinde düzenlenebilir hale getirmek için farklı araçları ve püf noktalarını deneyin