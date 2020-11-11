PlayStation 5 Oyunları 70 Dolardan Daha Fazla Olacak

PlayStation 5 oyunları hakkında birçok dedikodularının çıkmasıyla birlikte oyun severlerin moralinin altüst olduğunu söyleyebiliriz. Sony markası geçen aylarda yapmış olduğu açıklama tüm dikkatleri üzerine topladı. Yapılan açıklama da; yeni nesil oyun fiyatlarının 70 dolar olacağı yönündeydi. Bu haber oyun severlerin moralini bozarken, asılsız bir haber olmasını beklediler. Ancak, yapılan bu duyuru asılsız bir haber değil, gerçeği yansıtan bir haberdi.

Birkaç ay önce PlayStation 5 oyun fiyatları hakkında ortaya çıkan söylenti 70 dolar olarak karşımıza çıkmıştı. Yeni bir duyuru ile fiyatların 70 doların üzerinde olacağı belirtildi. Sony firmasının hedeflemiş olduğu bu rakam oyun severler tarafından oldukça yüksek bulunmuş ve birçok sosyal mecralarda bu konuda yazılar yazılmıştı. Ancak, eylül ayı içerisinde Sony tarafından yapılan açıklama; PlayStation 5 oyunlarının 70 dolardan satılacağı yönündeydi ve bu açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçmişti ki, 70 dolar üzerinden satışa sunulacağı bildirildi. Bu yeni açıklama ile PlayStation 5 oyunları; 80 euro üzerinden satışa sunulacak.

Bu konuda kısa bir örnek vermek gerekirse; oyun severler “Destruction All-Stars” ve “Demon’s Souls” oyunlarına yeni etiket fiyatı üzerinden sahip olabilecekler. Sony, daha sonraki yaptığı açıklamada ise; ilk başlardan itibaren 70 dolar üzeri için bir rakam düşündüklerini belirtti..

PlayStation 5 oyunları Yeni Fiyattan Satışa Sunulacak

Yapılan açıklama ile ilgili kısaca bilgi verdik, şirket bu konuda gerekli konuşmalarını yapmış ve satışların 70 dolardan yüksek olacağını belirtmişti. Ancak, oyunların ne kadar bir fiyata satılacağı henüz bilinmiyor ve Sony, bu konuda da henüz kesin bir rakam söylemedi. Oyunların 70 doların ne kadar üstüne çıkacağı şu an için merak konusu..

Yapmış olduğu diğer açıklamalara göre 10 dolarlık bu zam sadece bazı oyunlar için geçerli olacak, oyunlara göre farklı fiyatların olacağı belirtildi. Bazı oyun fiyatları 60 dolar olurken bazı oyunlar ise; 70 dolar üzerinden satışa sunulacak.

PlayStation 5 oyunlarının bu kadar yüksek rakama ulaşması satışları olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Oyun severlerin yorumlarına baktığımızda ise; bu yeni fiyatların çok yüksek olduğu yönünde olarak karşımıza çıkıyor. Oyun tutkunlarının büyük bir bölümü, bu yeni fiyatların çok yüksek olduğu yönünde görüşlerini yapıyor ve hatta bazı kişiler ise; bu fiyat üzerinden oyun satın almayacağını belirtiyor.

Bir önceki yazımız olan 4 Nitelik, 1 İnceleme: Mmm Fingers başlıklı makalemizde AppStore, inceleme ve manşet hakkında bilgiler verilmektedir.