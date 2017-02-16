PlayStation Store dan bir şey satın aldınız ve bu sizin işinize yaramıyor mu? Yanlışlıkla bir oyun satın aldıysanız ve ya paranızı geri almayı tercih ediyorsanız, geri ödeme almak, bir temsilci ile bir kaç dakika sohbet etmek kadar kolaydır. Şimdi Sizlere PlayStation Store’dan Para İadesi Nasıl Alınır? konusunda bilgi vereceğiz.

PlayStation Store’dan Para İadesi Almak

Otomatik olarak indirme talimatı vermiş olduğunuz oyunlar indikten sonra pişman mı oldunuz? Yeni ödeme politikası daha kapsamlı olsa da, bilmeniz gereken hala birşeyler vardır. Satın aldığınız içeriği indirdikten sonra geri ödemeye hak kazanamazsınız. Bir başlığı eğer önce sipariş ettiyseniz, sizin sepetinize düşmeden önce geri ödeme alabilirsiniz. Ancak oyun konsolonuza yüklendiğinde böyle bir şansınız bulunmamaktadır. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için gelecekte otomatik olarak indirilmesini istemediğiniz oyunların nasıl önleneceğini söyleyeceğiz.

Para İadesi Almak İçin PlayStation Store Desteği İle Sohbet Edin.

PlayStation Store de geri ödemeyi başlatmanız için herhangi bir seçenek yoktur. Ancak Destek ekibiyle iletişime geçerek sorununuzu bildirebilirsiniz. Önceden sipariş verdiğiniz bir ürünün geri ödemesini almak kolay olsa da eğer oyun konsolonuza oyun düşerse, geri ödeme almak bir hayli zordur.

Otomatik İndirmeler Nasıl Kapatılır?

Çok fazla oyun indiren biriyseniz, geri ödeme isteğiniz de illaki olacaktır. Geri ödeme gibi bir sorunla karşılaşmamak için Otomatik İndirme özelliğini kapatmak sizin açınızdan iyi olacaktır.

Bu özelliğin kapatılması, sizlere olumlu sonuçlar verecektir. Geri ödeme isteğinde bulunmanıza izin verirken, başka şeyler yaparken, sistem artık oyunlarınızı indirmeyecektir. Bunun yerine, oyunlarınızı boş zamanlarınızda manuel olarak indirerek yüklemeniz gerekir. Gelen güncellemeleri el ile yüklemeniz gerekeceğinden fazla bir faturayla karşılaşmamış olacaksınız. Şimdi Otomatik İndirmeyi Nasıl Kapatacağınızdan bahsedelim.