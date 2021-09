Başka Bir Dünya, Başka Bir Ben; Popmundo

Merhaba sevgili okurlar. Bugün internet üzerinde varlığını sürdüren bir dünya olan Popmundo.com’dan bahsedeceğim. Kendisi internet tarayıcısı üzerinden oynanan ve yazı tabanlı olarak ifade edilen bir rol yapma oyunudur. 2000lerin başından günümüze kadar sağ kalmayı başarabilen pek az oluşumdan biridir ve kesinlikle bağımlılık yapan bir etkisi vardır. Temeline inersek Popmundo, aslında günde beş dakika ayırarak oynanabilecek bir oyun olarak tasarlanmıştır ancak oyunun mekanikleri ve diğer playerlarla olan etkileşim o kadar başarılı ki bütün gün ya bilgisayarda ya da telefonda sürekli online kalabiliyorsunuz. Haydi gelin biraz daha derinine inelim.

Tahmin edebileceğiniz gibi her açık dünya oyununda olduğu gibi Popmundo’da da bir ana karakterimiz mevcut. Bu karakteri oyuna kaydolduktan hemen sonra siz kendiniz seçiyorsunuz. 49 farklı oyun şehri içinden bir başlangıç şehri, şehrin diline ve kültürüne uygun isimler içinden de beğendiğiniz bir isim ve karakterinizin yaşını seçiyorsunuz. Ve evet, artık oynamaya hazırsınız. Karakterinize bir tane portre yerleştirip gelişimine başlayabilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz 450889 kimlik numarasıyla Leonhard Nurioğlu oyundaki ana karakterimi temsil ediyor. Ad – soyad değiştirsem dahi kimlik numarasından arama yaparak bana her daim ulaşabilirsiniz. Siz de kayıt aşamasını geçtikten sonra böyle bir karakter sayfasına sahip olacaksınız ve karakterinize dair pek çok şeyi buradan yapacaksınız. Gördüğünüz gibi arayüz yazılar ve butonlardan oluşmakta. Karmaşık gibi görünse de yarım saat içinde bütün detaylarına alışacağınızdan şüpheniz olmasın.

Popmundo multiplayer bir dünya olduğu için oldukça da sosyal bir oyundur. Yukarıda Leonhard’ın aile bilgilerini görüyorsunuz. Hali hazırda bir eşi, beş oğlu ve bir kızı bulunuyor. Eğer çocukların velayeti sizde ise o karakterleri de tıpkı ana karakterinizde olduğu gibi yönetebiliyor ve onlara da bir kariyer planı yapabiliyorsunuz. Ha ben böyle bir tercih yaptım diye herkes bu tarz tercihler yapacak anlamına gelmiyor. Dilerseniz eşcinsel evlilikler, ya da birden fazla kişiyle evlilikler gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz onlarca farklı karınız ve kocanız olabilir. Dilerseniz boşanabilirsiniz. İsterseniz hiç evlenmeyebilir ve bir sürü çocuk yapabilirsiniz. Ya da hiç evlenmeyip hiç çocuk yapmamayı da seçebilirsiniz. Yaptığınız çocuğu başkasına evlatlık olarak da verebilirsiniz. Başkasının çocuğunu evlat olarak sahiplenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçek hayatta yapabileceğiniz ve yapamayacağınız her şeyi bu açık dünya düzeninde gerçekleştirmeniz mümkün. Tek kriter sizin istekleriniz ve tercihleriniz.

Oyunun adından da anlaşılacağı gibi oyunun asıl amacı müzik konusunda başarılı bir gruba sahip olmak. Tabii bunu gerçekleştirebilmenin en önemli adımı da müzik grubu sahibi olmak. Yukarıda gördüğünüz görsel Leonhard’ın müzik grubunu içeriyor. Her grubun tıpkı karakter sayfası gibi, bir de grup sayfası vardır böyle. Buradan grupla ilgili kararlar alır, konserler organize eder, single-albüm kayıtlarını programlar ve bu programa göre zaman içerisinde grubun ilerlemesini sağlarsınız. Basit sade bir ara yüzü olan bu sayfa eğer dikkatli okursanız istediğiniz her şeyi başarmanıza yetecek kadar detaylı bilgiyi sizinle paylaşıyor. Her başarılı müzisyenin bu yollardan geçtiğini unutmamalı ve kararlarınızı verirken olabildiğince fazla okuma yapmalısınız. Tabii başarılı bir müzik grubu sahibi olmanın bir de hazırlık aşaması var tahmin edersiniz ki. Biraz da onlardan bahsedelim.

Öncelikle nasıl konser vermeniz gerektiğini öğrenmek gerekiyor. Mesela elektro gitar kullanmak istiyorsanız temel telli enstrumanlar yeteneğini geliştirerek telli enstrumanların nasıl kullanılacağını öğreniyorsunuz. Sonra üzerine elektro gitar yeteneğini öğrenip bir de bu konuda uzmanlaşmanız gerekiyor. Kariyer yolunda ihtiyaç duyacağınız hemen her şeyin hem temel yeteneğini, hem de asıl yeteneğini olabilecek en iyi seviyeye getirmeniz gerekecek ve bütün bunlar zaman isteyen şeyler. Uzunca bir süre yetenek geliştireceğinizi söylersek yanlış olmaz sanıyorum. İşte bu süreçte yapacağınız diğer kariyer seçeneklerine de genel/sosyal kariyer seçenekleri diyebiliriz sanırım. Biraz da onlardan bahsedelim.

Sosyal kariyer seçenekleri çok geniş kapsamlı bir konu olmakla birlikte ortak tek noktaları müzik kariyeri dışında kalan bir seçenek olmalarıdır. Bunlardan biri doktorluk, polislik, fotoğragçılık, itfaiyecilik gibi mesleki kariyer seçenekleri. Bu seçeneklerden birini seçtiğinizde azıcık bir yetenek gelişimi sayesinde bu meslekleri icra etmeye başlayıp meslekle alakalı başarıları toplayabilirsiniz. Diğer yandan başyargıçlık ya da valilik seçimlerine hazırlanabilir sosyal çevrenizi geliştirip insanlar tarafından tanınır biri olabilirsiniz. Bu konuda bir başarı olmasa da seçimi kazanırsanız bir şehri ya da şehrin adliyesini yöneten kişi olabilirsiniz. Son olarak da maceracıların çok sevdiği patikaları keşfetmeye çalışabilirsiniz. Onlarca farklı patika ve bunlarla alakalı onlarca farklı başarı bulunmakta. Bunları farklı insanlarla birlikte tamamlayıp eğlenerek zaman geçirebilirsiniz.

Yeri gelmişken başarı dediğimiz bu ufak rozetlerden de bahsetmek gerek sanıyorum. Başarıylla gerçekleştirdiğimiz hemen hemen her aktivite için bir adet bu şekilde rozet kazanırız. Oyuncuların her biri hangi rozetin neyi temsil ettiğini bilir. Ve her rozetin kazanılma zorluğu diğer oyuncular tarafından bilinir. Resimde de göreceğiniz gibi, bazı başarılara çok az kişi sahip olmuştur. Bu da başarıların zorluklarıyla alakalı bilgi veren bir detaydır. Günün sonunda yüzlerce farklı başarı içinden üç tanesini karakter sayfamızda sergileyebiliyoruz. (İlk görselde sağ üstte görünen 3 başarı sembolü) Bu da ne kadar başarılı bir karakter olduğumuza dair özet bir bilgi olarak geçmişizde yer alıyor.

Gördüğünüz gibi Popmundo her şeyiyle sosyal ve uzun soluklu bir oyun. Masa başında çok zaman geçiriyorsanız ya da gün içinde sıkıntıdan öldüğünüz anlar oluyorsa, kafanızı dağıtmak için oldukça elverişli bir platform. Gerçek hayattaki gibi zorlukları ve güzellikleri olan bir oyun. Böylesine farklı bir tecrübeye ortak olmak isterseniz tek yapmanız gereken hesabınızı oluşturmak ve kendinizi gerçekleştirmek. İlginizi çektiyse, Popmundo’da görüşmek üzere!

