Porsline Sınav Oluşturucu , Tüm Okulların Yardımcısı

Online sınav oluşturucu bu günlerde öğretmenlerin yardımcısı olmuş. Aslında bu platformlar yeni bir teknoloji değiller, Firmalar, işletmeler ve kurumlar çoğu zamandır Anket oluşturucu ve Form oluşturucu platformları kullanıyorlar; şimdi okullar ve öğretmenlerin de kullanmak zamanı. Kağıt üzerinden yapılan sınavların, takip formları, konsey seçimleri vb. İşlemlerin zamanı sona ermiştir ve şimdi, mevcut durum nedeniyle, çevrimiçi test oluşturucular, ilkokul öğretmenlerinden üniversitelerdeki hocalardan ve yüksek öğretim kurumlarındaki profesörlere kadar daha geniş bir kullanıcı yelpazesinden oluşuyor.

Porsline, mükemmel kullanım kolaylığı, güçlü desteği ve istikrarlı altyapısı sayesinde en kısa zamanda tanınan ücretsiz bir çevrimiçi form ve test yazılımıdır ve Okullarda, eğitim komplekslerinde, yüksek öğretim kurumlarında ve üniversitelerde hızla popülerlik kazanmıştır.

Porsline çevrimiçi sınav oluşturucuyu neden seçmelisiniz?

Sadece birkaç basit sürükle bırak ile çevrimiçi sınav oluşturma imkanı (ücretsiz)

Çevrimiçi testi yanıtlamak için zaman ayarlama imkanı (ücretsiz)

Her sınav katılımcısı için otomatik online sınav puanı hesaplama imkanı (ücretsiz)

Testten hemen sonra anahtarı alma imkanı (özel indirim)

Sınırsız online test oluşturma imkanı (ücretsiz)

Eş Zamanlı sınavları sürdürebilmek için dünyadaki modern mimari ve teknolojilerin kullanım imkanı (ücretsiz)

Sınava giren her kişi için bir kez katılma imkanı (özel indirim)

Sınav puanını velilere, öğretmenlere ve katılımcılara bildirebilme imkanı (özel indirim)

Okul müdürleri ve öğretmenler için analitik ve istatistiksel raporlar sağlama imkanı (ücretsiz)

Online sınavda rastgele çoktan seçmeli sorular ekleme imkanı (ücretsiz)

Online sınava girenlerin sahtekarlığını önlemek için gelişmiş mekanizmalar kullanma imkanı (ücretsiz)

Türkçe, İngilizce, Farsça ve Arapça dillerinde çevrimiçi test tasarlama imkanı (ücretsiz)

Çevrimiçi sınavları WhatsApp, Telegram, SMS, okul sitesi, üniversite vb. Aracılığıyla yayınlama imkanı (ücretsiz)

Telefon, mesaj(chat) ve e-posta yoluyla destek hizmeti sağlama imkanı (ücretsiz)

Çevrimiçi testin otomatik başlangıcı ve bitişi için tarih ve saati ayarlama imkanı (ücretsiz)

Eğitim kompleksleri, yüksek öğretim kurumları ve üniversiteler için erişim seviyeleri sağlama imkanı (özel indirim)

Her sınav katılımcısı için özel bir rapor sağlama imkanı (ücretsiz)

Çoktan seçmeli ve metinsel sorulardaki puanlamayı ayarlama imkanı (özel indirim)

Porsline kullanıcıları yalnızca çevrimiçi test oluşturucu özelliklerine erişim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli form oluşturucu ve anket yazılımının özelliklerini “ek ödeme yapmadan ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın” kullanabilir. Diğer çevrimiçi sınav oluşturucularda görülmeyen bu benzersiz özellik sayesinde, okullar ve eğitim kompleksleri kolay, hızlı ve uygun fiyatlı olarak çevrimiçi testlere ek olarak okul kayıt formu, okul servis kayıt formu, öğrenci konseyi seçimleri, veli anketleri, kamp anketleri ve eğitim toplantıları Çevrimiçi olarak hazırlayıp ve yayınlayıp ve mevcut okul ve eğitim prosedürlerinin ve rutinlerinin dijitalleştirilmesinden yararlana bilirler.

Çevrimiçi kullanımı kolaylaştırmak için, eğitim kompleksleri ve okullar için çeşitli örnek çevrimiçi formlar önceden üretilmiştir ve yalnızca tek bir tıklama ile kullanıcılara sunulur.

Porsline ile yapabildikleriniz: Katılım türleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler için anket türleri, test türleri ve ders dışı yarışmalar, performans değerlendirme ve öğretim anketleri , dernek değerlendirme ve konsey seçimleri, anket türleri ve geri bildirim alma, öneriler, Ebeveynler ve öğretmenler şikayet ve geri bildirimleri

Porsline, çevrimiçi testlerin türü, sayısı ve zamanlamasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabileceğiniz çevrimiçi ve ücretsiz bir test oluşturucu yazılımıdır. Okullar ve eğitim kompleksleri her zaman porsline’ın özel indirimlerden yararlanabilir ve Porsline anket ve form oluşturucu yazılımıyla çevrimiçi sınavın ötesinde deneyim yaşayabilirsiniz. Şimdi ücretsiz başlayın.

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