PUBG Mobile Benzeri Alternatif Mobil Oyunlar

Bir PUBG hayranıysanız, farklı alternatifler aramanız gerekebilir. PUBG Mobile benzer alternatif mobil oyunlar listesini oluşturduk, bu nedenle iyi bir oyun bulmak için zaman harcamak yerine, oynamak için bu zamanı kullanabilirsiniz.

Call of Duty: Mobil

PUBG Mobile benzer şekilde Call of Duty: Mobile, TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan, oynaması ücretsiz bir nişancı video oyunudur. Popüler oyunun bu mobil versiyonu geçen yıl Ekim ayında tanıtıldı.

İkonik çok oyunculu haritalar ve modlarla birlikte gelir ve Battle Royale savaş alanında yaklaşık 100 oyuncunun yanı sıra Hızlı 5’e 5 takım ölüm maçı ve Keskin nişancı savaşı ile oynanabilirsiniz.

Garena Free Fire

Singapur merkezli bir şirket olan Garena Free Fire’ı yayınlarken, Vietnam merkezli 111dots stüdyosu oyunun geliştirilmesine öncülük etti. Oyun PUBG’ye oldukça benziyor ancak bazı değişiklikler var.

Örneğin 100 oyuncu yerine Garena Free Fire, hayatta kalmak için birbiriyle savaşan 50 oyuncudan oluşuyor. 2019’un en çok indirilen mobil oyunlar arasında ve bu, oyunun düşük kaliteli akıllı telefonlarda sorunsuz çalışmasını sağlayan optimizasyona bağlanabilir.

ShadowGun Legends

Shadowgun Legends, Madfinger Games tarafından Android ve iOS için geliştirilen ve yayınlanan ücretsiz bir mobil birinci şahıs nişancı video oyunudur. Bilim Kurgu oynanışı, yüksek çözünürlüklü grafikler ve etkileşim özelliklerine sahiptir.

Shadowgun serisinin üçüncü ana serisi olan oyun, 200’den fazla tek oyunculu görevler ve Duel, Ascendancy, Elimination ve Dungeons gibi çeşitli çok oyunculu oyun modlarından oluşuyor.

Battlelands Royale

Finli geliştirici Futureplay tarafından geliştirilen oyun, 32 oyunculu bir battle royale oyunudur. PUBG ve Call of Duty gibi diğer oyunlarla karşılaştırıldığında, bu tamamen farklı görünüyor ancak oldukça rekabetçi.

Oyunun dezavantajlarından biri de sesli sohbet özelliğinin olmaması, dolayısıyla oyuncuların birbirleriyle iletişim kuramamaktadır.