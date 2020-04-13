PUBG Mobile Covid-19 Güncellemesi 16 Nisan’da Geliyor

PUBG MOBILE'ın 16 Nisan güncellemesi oyuncular için yeni bir hayatta kalma tabanlı oyun modu getirecek. Yeni mod, karlı Vikendi haritasında temel alınacak.

2020 yılında tüm dünyayı saran Koronavirüs, en çok internet dünyasına yaradı. İnternette gezinmeyi seven, oyun oynamayı seven kullanıcılar burada daha fazla vakit geçirmeye başladı. Son 2-3 yılın en popüler mobil uygulamalarından olan PUBG Mobile, yeni bir güncelleme ile Koronavirüs’e uyarlanıyor. PUBG Mobile Covid-19 güncellemesi hayatta kalma modu ile Vikendi haritasında olacak.

PUBG Mobile Covid-19 Güncellemesi ile Yeni Oyun Modu

PUBG Mobile ekibi, yakında herkese sunulacak yeni bir oyun içi mod yayınladı. Mod “Cold Front Survival” olarak adlandırılıyor ve 16 Nisan’da kararlı tüm dünyada yer alacağı düşünülüyor. Yeni oyun modu şu anda Çin’de beta olarak kullanıcılara sunuluyor. Yeni güncelleme PUBG Mobile Covid-19 güncellemesi olarak anılması bekleniyor.

Cold Front Survival Oyun Modu

Cold Front Survival, oyunun Çince versiyonunda bulunan hayatta kalma moduna benzer olması bekleniyor. Bu mod, dört kişilik bir takımda yer alan oyuncuların kendileri için savunmak üzere bırakılacağı Vikendi haritasında gerçekleşecek. Oyuncular bu modda sadece düşmanlarla değil, soğuk hava dalgasıyla da mücadele edecek. Bu hava dalgası ölümcül olacak.

Bu oyun modunda kullanıcılar odun toplamak zorunda kalacaklar. Topladıkları odun soğuk hava dalgasından korunmalarına yardımcı olacak. Bazı bilgilere göre oyuncular hayvanlarla savaşmak zorunda kalabilir. Ancak oyunun şu ana kadar hiçbir hayvana sahip olmadığı göz önüne alındığında, bu çok zor görünüyor.

Dronelar Geliyor

Cold Front Survival modu da ilk kez droneları oyuna getirecek. Henüz bu mod ile ilgili bir video, görüntü olmasa da gelen bilgiler bu droneların bu oyun modunda yer alacağı yönünde.