PUBG Nedir?

PlayerUnknown’s Battlegrounds Nedir?

Tam başlık PlayerUnknown’ın Savaş Alanları olsa da, çoğu insan ona PUBG diyor, çünkü bu tamamen dilden çıkmayan bir başlık değil.

Oyunun kendisi Battle Royale kavramını ele alıyor. Bir adaya gönderilen çok sayıda insanı öldürerek, en son kazanan kişi kazanıyor. Bunu yapmak için, silah bulmanız, gördüğünüz insanları öldürmeniz ve tehlikelerden kaçınmanız gerekir.

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ta kazanmanın en iyi yolu nedir?

PUBG’de kazanmak için iki ana taktik var. Birincisi öfke öldürücü çılgınlığa devam et ya da zaman dolana kadar saklan. İkincisi, oyunun sonunda sizi biraz daha fazla ödüllendirecek, ancak ihmal edilebilir. Hangi taktiği seçtiğin oyun tarzına ve bulduğun silahlara bağlıdır.

Herkes silahsız bir maça başlar, silah, cephane, ilk yardım çantası vb. Bulmak için binaları temizlemek zorundadırlar. Şanslıysanız, bir büyü silahı olan tipik bir uzun menzilli tüfek ve av tüfeği gibi bir kısa menzilli silah olan bir silah seti bulacaksınız. Bu, diğer oyuncuları aramaya gitmek, kendi hayatını daha doğrudan riske atmak ya da çok yakın olan birini tuzağa düşürmek isteyip istemediğini seçmeni sağlar.

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın çıkış tarihi nedir?

P UBG’nin çıkış tarihine, belirli bir tarih teyit edilmemiş olmasına rağmen, Q4 2017’de PC’de tam olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.Aynı zamanda, yayın öncesi bir sürümün 2018’de tam sürümle birlikte Oyun Önizlemesi olarak kullanılabileceği benzer bir yolun ardından, yakın bir gelecekte Xbox One’da da sunulacaktır.