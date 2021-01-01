Real Driving Sim apk, Android platformlarda oynanan güzel bir oyundur. Ovidiu Pop firmasının geliştirmiş olduğu ve müşterilerine sunduğu Real Driving Sim adlı oyun, sürüş simülasyon uygulamaları arasında oldukça popülerdir. Gerçekçi sürüşün deneyimini yaşatan bu uygulamada, 80 farklı araç bulunmaktadır. Bu araçlar sadece SUV modelleri kapsamaz pek çok spor araba da bunlardandır.

Birden fazla mod vardır. Bunlar, kariyer modu ve ya çok oyunculu mod gibi farklı oyun seçeneklerinin de bulunduğu oyunda sürüş taktiklerinizi geliştirerek çeşitli yarışlara katılabilirsiniz. Bu oyunda amaç, kullandığınız aracın kontrolünü sağlamak ve çeşitli alanlarda sürüşler yapıp tüm görevleri tamamlamaktır.

Oyunda görevleri tamamladıkça siz de para kazanabilirsiniz. Kazandığınız paralar ile başlangıçta aldığınız düşük özellikli aracı değiştirebilir ve de yeni araçlar satın alabilirsiniz. Aldığınız araçlara farklı özellikler eklenebilir ve de hızlı olmalarını sağlayabilirsiniz. Şehir ortamında bazı görevler oldukça uzun süreli olur, fakat bu görevlerin ödülleri ise çok fazla yüksektir. Hızlı kazanmak için yarışlara katılabilir ve kendinizi bu yarışta da gösterebilirsiniz.

3D tarzdaki grafikler ile zenginleştirilmiş Real Driving Sim uygulamasında görüntü kalitesine ek olarak sesin de kalitesi oldukça iyidir. Oyun kontrolünün çift parmak ile yapılabilmesi oyunun daha rahat oynanmasına yardımcı olacaktır. Real Driving Sim uygulaması, hızlı menüleri, canlı grafikleri ve de farklı kullanım seçenekleriyle buna benzer uygulamaların arasında iyilerinden biri olma adaydır.

Şimdiye kadar oyunu çok fazla kişi indirdi ve oynadı. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda güncellemeler yapılan uygulama ile beraber, daha fazla araç eklenerek sürücülere daha çok seçenek sunuldu. SUV araçlar, spor tarzı arabalar, klasik tarzdaki otomobiller ve yarış arabaları gibi çok sayıda aracın olduğu uygulamanın içinde oyuncu istediği arabayı seçebilir.

Android ve iOS cihazlarda problemsiz çalışan uygulamayı bir emülatör kullanarak bilgisayar ve telefonlarda da kullanılabilmektedir. Ücretsiz şekilde indirebileceğiniz Real Driving Sim Apk ile gerçekçi bir sürüş yaşayabilirsiniz.

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