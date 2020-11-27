Responsive Uyumu Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte artık internet siteleri sadece bilgisayar ortamların da açılmıyor aynı zamanda da bu web siteler tabletler ve akıllı cep telefonları gibi birçok alternatif içeriklerde de görüntülenmeyi başarabilmektedir. Bu yüzden sizler de sitelerinizi her alan da daha doğru bir ebatta görüntülenmesi için Responsive uyumlu bir şekil de sitenizi tasarlarsanız eğer sadece bilgisayar kullanıcıları için değil aynı zamanda da tablet ve akıllı cep telefonları kullanıcılarına da sitenizi sunabileceksiniz.

Responsive Uyumu Nedir?

Arama motoru Google bu durumu herkesin alışkanlık haline getirebilmesi adına bunu zorunlu bir hale getirmiştir ve sizlere bu anlamda da aslın da yarımcı olmaktadır. Siteniz daha çok Hit alsın daha fazla kişiye hitap etsin diye mobile cihazlarda da görüntülenmeye önem gösterin. Responsive özelliklerinin en başın da gelen kurallarından birisi de tüm cihazlar da sitede ki görüntüyü dağıtmadan ve taşırmadan göstermesi neticesin de otomatik bir boyuta alması sonucunda da artık bu alan da daha iyi bir şekil de sizler hizmet verebileceksiniz.

Responsive Uyumu Ne İşe Yarar

Ziyaretçileriniz ister bilgisayar isterse de mobil cihazlar ile giriş yaparak daha iyi bir şekil de site içerisin de özgürce gezintilerini yapabileceklerdir. Sizler de böylelikle ayırt etmeksizin tüm cihazdan giren ziyaretçilerinize daha iyi bir şekil de hizmeti verebilecek onların bu alanda da zorluk çekmeden siteniz içerisin de dolaşmasını sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda da Seo açısından sizlere mobile cihaz uyumlu web siteleri her zaman daha büyük bir avantaj sergilemektedir.

Responsive tasarımlar sayesinde arama motorlarında da sizler de en üst sırada olacaksınız ve daha fazla ziyaretçiye hitap ederek sitenizin gelirini arttıracak bu alanda da kendinize daha ideal bir süreci oluşturabileceksiniz kazançlarınızı da en iyi şekil de arttırabileceksiniz.