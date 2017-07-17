Sahibinden.com Arabaları Fotoğraftan Tanıyabilecek

2. el alım satım için ilk akla gelen platformlardan biri olan Sahibinden.com, geliştirdiği yapay zeka ile artık sadece fotoğraf ile araçların ne model hangi marka hangi yılda üretildiğine kadar her türlü detayı bulup, kullanıcılara en uygun ilanları listeleyebilecek.

Letgo firması ile girdiği rekabette biraz olsun eski popülerliğini kaybeden Sahibinden.com artık aynı rakibi ile yapay zeka ile araçları sadece fotoğraftan tanıyıp sonrasında yüzlerce araba ilanını kolaylıkla listeleme özelliğinin entegre edildiğini oldukça eğlenceli bir tanıtım videosu ile hayata geçirdi.

Bildiğiniz gibi Letgo platformu geçtiğimiz haftalarda Reveal adını verdiği bu yapay zeka özelliğini uygulamaya entegre etmişti. Ancak henüz Türkiye’de bu özelliğe kavuşmuş değiliz bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Reveal yapay zeka desteği ile Letgo üzerinde satılacak olan ürünleri fotoğrafları çekildikten sonra o ürünün fiyatı ve ürünün ne olduğuna kadar yapay zeka otomatik olarak kendisi belirleyebilecek kapasitede.

Marka, Model, Yıl, Kasa Her Şeyi Buluyor !

Sahibinden.com üzerinde hayata geçirilen ve “Fotoğraftan Araç Tanıma” sloganı ile yola çıkan firma dilediğiniz açıdan çektiğiniz bir fotoğraf ile o aracın modeli yılı ve markasına kadar her şeyi tanıyabiliyor ve sonrasında milyonlarca ilan arasından hızlıca çektiğiniz fotoğraftaki aracı bularak size listeliyor.

Sahibinden.com firması bu yapay zeka atılımı ile oldukça beğeni topladığını şimdiden belirtebiliriz. Fotoğraftan Araç Tanıma özelliğini dilerse bireysel dilerse de kurumsal müşterileri rahatlıkla kullanabilecek.

Fotoğraftan Araç Tanıma Tanıtımı