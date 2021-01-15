Samsung Galaxy A32, En Ucuz 5G Akıllı Telefonu Olarak Resmiyet Kazandı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticisi Samsung, son akıllı telefonunu resmi olarak piyasaya sürdü – Samsung Galaxy A32 5G. Aynı zamanda şirketin en ucuz 5G uyumlu telefonu. İşte Galaxy A32 hakkında incelememiz.

Samsung Galaxy A32 Özellikleri

Galaxy A32 5G, 6,5 inç HD + Infinity-V ekrana sahiptir ve 1600 x 720 piksel ekran çözünürlüğünü destekler. Şirket, cihaza güç veren yonga setini açıklamadı ancak MediaTek Dimensity 720 olması bekleniyor. Bellek yapılandırması açısından, telefon üç RAM seçeneğiyle sunulur – 4 GB, 6 GB ve 8 GB. 128 GB’a kadar dahili depolama ile paketlenmiş olarak gelir ve ayrıca depolamayı 1 TB’a kadar genişletmek için bir microSD kart yuvası vardır. Kameralara gelince, bugünlerde piyasaya sürülen çoğu cihaza benzer şekilde, dörtlü kamera konfigürasyonuna sahip. 48 MP birincil sensör, 8 MP ultra geniş lens, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü vardır.

Cihazın ön tarafında, selfie ve görüntülü görüşme ihtiyaçlarını karşılayan 13 MP’lik bir snapback bulunur. Güvenlik için telefonda ayrıca sağ taraftaki güç düğmesine yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Çift SIM, 5G, 4G VoLTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS, 3,5 mm ses girişi ve USB C Tipi bağlantı noktası bulunur. Üstte One UI ile Android işletim sistemini çalıştıran telefon, 15W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Samsung Galaxy A32 5G dört renk seçeneğiyle geliyor. Türkiye’de yakın zamanda satışa sunulacak.

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