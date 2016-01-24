Samsung Galaxy M10 incelemesi

Stratejisinde birkaç değişiklik yaptıktan sonra, Samsung sonunda düşük ve orta seviye pazarlara geri dönüş yapmaya hazırdır.Ancak M10’un hedef aldiği bilgiler Hindistan’da zor olacak. Rekabetin artması için iki taraftan da birkaç Çinli yapımcımız var.

Bununla birlikte Galaxy M10, AMOLED yerine IPS ekranlı Samsung yapımı cihazlardan biriydi, ancak olması bekleniyordu – Kore devi maliyeti mümkün olduğunca düşük tutmak istiyor. Ayrıca 130-150 $ fiyat aralığında bir gemide yerleşik bir octa çekirdekli işlemci var. Büyük bir batarya, ultra geniş lens ve geniş ekran önemli satış noktalarından biri.

Ancak, Galaxy M10’u Realme 3 veya Redmi Note 7 ile karşılaştırırken (biraz daha pahalı olsa da), Samsung’un önerisini zorlaştırıyor. Ama muhtemelen bir teknik özellik sayfasındaki rakamlardan daha fazlası var, değil mi? Galaxy M10’un hangi bölümlerde parladığını ve zor kazandığınız paraya değip değmediğini görmek için daha derinlere inelim.

Samsung Galaxy M10 özellikleri

Gövde: 155.6 x 75.6 x 7.7 mm, 163 gram, cam ön, arka ve yan plastik.

Ekran: 6.22 “PLS TFT (IPS), 720 x 1520 piksel çözünürlük; ~ 270 ppi.

Yonga seti: Exynos 7870 Octa (14nm) yonga seti: okta çekirdekli CPU (8x Cortex-A53 1.6 GHz); Mali-T830 MP1 GPU.

Bellek: 2/3 GB RAM, 16 / 32GB dahili depolama, microSD yuvası desteği.

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo’ya dayanan Samsung Experience 9.5.

Arka kamera: 13MP f / 1.9, 1.12µm, 1 / 3.1 “, PDAF desteği + 5MP ultra geniş f / 2.2, 1.12um; LED flaş; 1080p @ 30 video kaydı.

Ön kamera: 5MP f / 2.0; 1080p @ 30fps video kaydı.

Batarya: 3.400mAh.

Bağlantı: Dual-SIM; LTE Cat.6 (300Mbps) indir / Cat.6 yükleme (50Mbps), Wi-Fi b / g / n, GPS; Bluetooth 4.2 A2DP, LE, microUSB 2.0.

Telefonu her zamanki kullanım kılavuzları, SIM ejektör ve tabii ki veri aktarımı ve şarjı için microUSB kablosu ile orijinal ambalajında ​​aldık. Tuğla yalnızca 5W’a kadar (5V / 1A) şarjı destekler, ancak üçüncü taraf şarj cihazı kullanıyorsanız, biraz daha çaba göstermeniz gerekebilir.

Şu anda ortaya çıkan detaylar bunlar ile sınırlı. Galaxy M10’un, Ocak ayında Galaxy M20 ve M30 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Samsung, yeni Galaxy A modelleri üzerinde de çalışmalar yapılıyor, ancak henüz bunlar tanıtılmaya hazır değildir.