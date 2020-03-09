Samsung Galaxy M21, 48 MP 3 Kamerasıyla Geliyor - Teknofeed.COM

Samsung Galaxy M21, Super AMOLED panelli ve 48 megapiksel lens tabanlı üçlü kameralarla 6.4 inçlik bir ekran getirecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon alanında piyasada fark yaratmaya devam ediyor. Markanın yeni modeli Samsung Galaxy M21 modelinin dahil olduğu Galaxy M serisi çok kısa bir süre sonra piyasadaki yerini alacak.

Samsung Galaxy M21, 16 Mart’ta Piyasada Olabilir

Henüz net bir bilgi olmasa da Galaxy M21, 16 Mart tarihinde piyasada olabilir. Galaxy M serisinin farklı model telefonları da olacak M21 daha uygun fiyatla piyasadaki yerini alacak. Ayrıca Galaxy M31 serisi bir üst model olarak piyasadaki yerini alacak.

Galaxy M21 Özellikleri

Samsung Galaxy M21 telefonun 48 megapiksele sahip 3 arka kameraya sahip olacağı söyleniyor. Önde ise tek kamera yer alıyor ve 20 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Samsung Galaxy M21’in Süper AMOLED panelli 6.4 inçlik bir ekranı bulunduğu bir diğer iddia olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu iddiaların sahibi ise IANS isimli Asya teknoloji sitesi.

Bunlar dışında cihazın 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip bir Exynos 9611 sekiz çekirdekli işlemci barındırması bekleniyor. Ayrıca 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip ikinci bir model olduğu söyleniyor. Telefonda 6.000 mAh bir batarya olması bekleniyor.

Galaxy M31 Özellikleri

Galaxy M31 ise Full HD + çözünürlüklere kadar çıkabilen 6.4 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Telefonda 8GB’a kadar RAM ve 128GB depolama alanı ile Exynos 9611 işlemci bulunuyor.

Arkada ise 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera ile birlikte toplam 4 dört kamera bulunuyor. 8 megapiksel ikincil kamera, 5 megapiksel üçüncü kamera ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel dördüncü kamera ile karşımıza çıkıyor.