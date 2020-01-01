Samsung Galaxy Note 10 Lite Yeni Görüntüler Sızdırıldı

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) teknoloji sergisi önümüzdeki hafta ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleşecek. Samsung’un etkinlikte birkaç yeni telefon çıkarması bekleniyor. Ayrıca söylentiler arasında Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonları da piyasaya sürülecek. Her iki akıllı telefonun da özellikleri, önceki ay Ocak ayında resmi olarak geçerli olacağını belirten bir ay içinde ortaya çıkmıştı. TechTalk TV, Galaxy Note 10 Lite akıllı telefonun gerçek hayattaki bazı görüntülerini paylaştı. Yeni görüntüler, Note 10 Lite’ın ön ve arka tasarımını sergiliyor.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Görüntüleri

Galaxy Note 10 Lite görüntüleri, Galaxy Note 10 ve Note 10+ akıllı telefonlardan Infinity-O üst orta delikli ekran tasarımını ödünç aldığını ortaya koyuyor. Note 10 Lite ekranı düzdür ve bir parmak izi okuyucu ile entegre edilmiştir. Görüntülerden biri akıllı telefonun Bluetooth özellikli S Pen’i sergiliyor.

Galaxy Note 10 Lite’ın arka tarafına geçildiğinde, üç lens ve bir LED flaş içeren kare şekilli kamera modülü ortaya çıkıyor. Telefonun arka paneli, kenarlara doğru kıvrılan camdan yapılmıştır. Telefonun sağ tarafında bir ses düğmesi ve bir güç düğmesi bulunur. SIM / microSD kart tepsisi cihazın sol sırtında bulunur. Üst ve alt kenarlar görüntülerde görülmez. Ancak, geçmiş raporlarda telefonun 3,5 mm ses jakı ve bir USB-C olacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Özellikleri

Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F model numarası), 1080 x 2400 piksel full HD + çözünürlüğünü destekleyen 6.7 inç S-AMOLED ekrana sahiptir. Delgeç deliği 32 megapiksel selfie kameraya sahip. Note 10 Lite’ın üçlü kamera sisteminde üç adet 12 megapiksel sensör bulunur. Bunlardan biri ultra geniş mercek, diğeri ise 2x optik zoom özelliğine sahip bir telefoto mercek.

Note 10 Lite’ın tek düşük noktası, Galaxy S9 serisi ve Galaxy Note 9 gibi 2018 amiral gemisi telefonlarını destekleyen daha eski bir Exynos 9810 yonga setine sahip olması. SoC, 6 GB RAM ile birleştirildi ve cihaz, 128 GB. One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi cihaza önceden yüklenmiş olarak gelir.

Galaxy Note 10 Lite, 4.500mAh bataryadan güç çekiyor. 25W hızlı şarj desteği ile gelecek. Ahizenin Aura Black, Aura Red ve Aura Glowpress gibi renklerde sunulması bekleniyor. Cihazın fiyatı Avrupa’da 609 Euro’dur.