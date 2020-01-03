Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite Modelleri Duyuruldu!

Samsung’un geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana yapılan çalışmalarda amiral gemisi Galaxy S10’un Lite versiyonuna sahip olduğu söylendi. Söylentiler birkaç ay önce çevrimiçi görünen cihazın render ve sızıntıları ile yeniden canlandırıldı. Teknoloji devi bugün Galaxy S10 Lite’ı resmen açıkladı ve birkaç ay süren spekülasyonları sona erdirdi. Cihaz, her ikisi de orta sınıf modellere amiral gemisi düzeyinde kalite getiren bir Galaxy Note 10 Lite ile birlikte piyasaya sürüldü.

Galaxy Note 10 Lite Teknik Özellikleri

Özelliklere gelince, Galaxy S10 Lite 6.7 inç Full HD + Süper AMOLED Infinity-O ekran içeriyor. Ekran paneli Galaxy S10 + ‘nın 6.4 inç QHD + ekranından daha büyük bir boyuta sahip ve bir parmak izi sensörü ile eşit derecede gömülü. Bu model ve Galaxy S10 arasındaki önemli bir tasarım farkı, her iki modelde delikli bir tasarım olsa da, Galaxy S10 Lite’ın merkezi olarak yerleştirilmiş olması ve diğer Galaxy S10 el cihazlarında olduğu gibi sağa hizalanmamış olmasıdır.

Samsung Galaxy S10 Lite, bir Qualcomm Snapdragon 855 işlemci tarafından desteklenmektedir ve 128GB dahili depolama alanına sahip 6GB / 8GB RAM varyantlarında satışa sunulacak. 25W süper hızlı kablolu şarj desteğiyle ışıkları açık tutan 4.500mAh pil var. Android 10 ve One UI 2.0, Bixby, AR Emoji, Samsung Pay ve daha pek çok diğer Samsung özelliği ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

Galaxy Note 10 Lite Kamera

Fotoğrafçılık için Galaxy S10 Lite, Galaxy A51’deki ile aynı olan üç kamera kurulumuna sahiptir. Kamera kurulumu, Super Steady OIS özellikli birincil 48 megapiksel f / 2.0 kamera, 12 megapiksel f / 2.2 ultra geniş ve 5 megapiksel f / 2.4 makro kamera içerir. Yeni Süper Sabit OIS, aksiyon odaklı fotoğraflarda ve videolarda daha yüksek kararlılık için kameranın Süper Sabit moduyla eşleştirilir. Ön delme deliğinde 32 megapiksel f / 2.2 kamera bulunur.

Galaxy S10 serisi, Galaxy S10 Lite, yakın gelecekte satışa çıktığında Siyah, Beyaz ve Mavi renklerde satışa sunulacak. Samsung fiyatlandırma ve çıkış detaylarını henüz duyurmadı ancak önümüzdeki günlerde yapılacak.