Samsung Galaxy S10 Özellikleri Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Büyük bir organizasyon ile tüm dünyaya aynı anda tanıtılan Samsung Galaxy S10 ailesinin ortanca üyesi Galaxy S10 cihazına yakından bakıyoruz, işte detaylar...

Merakla beklenen Samsung Galaxy S10 tanıtımı yapılarak özellikleri hakkında bilinmeyenler ortaya konmuştur. Samsung Galaxy S10 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi hakkında kullanıcılar kesin bilgilere ulaşmıştır. Teknoloji sevenlerin bugüne kadar yaptıkları araştırmalar en sonunda gerekli bilgilere ulaşılmasıyla sonuçlanmıştır. Samsung bu yeni modelinde özellikleri yeni baştan yenilemiş görünüyor. Samsung Galaxy S10 beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülmüştür.

Samsung Galaxy S10 Özellikleri

Samsung Galaxy S10 12 GB ram özelliğiyle S10+ seramik gövdeye sahiptir. Bu avantajı kullanarak seramik siyah ve seramik beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların ilgisini çekmektedir.

Galaxy S10 cihaz kalınlığı 7,9 mm, S10 ile S10+ 7,8 mm kalınlığında şık bir tasarıma sahip diyebiliriz. Samsung yeni nesil modellerinde ekrana gömülü parmak izi teknolojisine de geçti. Bu teknolojiye ise ultrasonik parmak izi okuyucu adını vermiş durumda.

Samsung Galaxy S10 telefonun arka yüzünde bulunan üçlü kameradaki üçüncü kameranın önemli bir rolü bulunmaktadır. Telefonun özelliklerine telefoto lens dışında ultra geniş lens ilave edilmesi, oldukça şık bir dokunuş olarak dikkat çekmiş. Ultra geniş panoramalar dikey şekilde daha çok görüntü barındırmakta.

Samsung yeni telefon modellerinde ön kamera UHD formatında çekim yapma özelliğine sahiptir. Galaxy S9 ile kıyaslanırsa yeni model telefonda kullanılmış olan işlemci % 29 oranında, GPU ise % 32 oranında daha hızlı hale gelmiş. Galaxy S10 Plus taki 4.100 mAh kapasiteye sahip pil ise uzun ömürlü pil olma avantajına sahip. Galaxy S10 da bulunan pilin kapasitesi ise 3.400 mAh olarak sunulmuş.

Wireless Powershare özelliği ise Galaxy S10 ile Galaxy S10 Plus telefonların hem birbirilerini hem de kablosuz olarak birbirilerini şarj etme destekli olan bütün telefonları kablosuz olarak şarj etmelerini sağlıyor.

Samsung Galaxy S10 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) desteklemektedir. Bu özelliği ile telefon alanında bir ilk olma özelliğine sahip. Galaxy Fold ya da Galaxy F adıyla anılan katlanabilir özellikteki cihazın boyutu 4,58 inç, ancak açıldığı zaman 7,3 inç boyutuna ulaşarak bir tablet görünümü vermektedir.

Samsung Galaxy S10 Fiyatları

Samsung tarafından 27 Şubat’ta satışa çıkarılacak olan yeni telefonları 6,4 inç ekran boyutuyla Galaxy S10+ 128 GB modelinin fiyatı 7 bin 499 TL, 6,1 inçlik ekran boyutu olan Galaxy S10 128 GB ise 6 bin 599 TL olarak satılacaktır. 5,8 inç olan Galaxy S10e ise 128 GB olan versiyonu da 5 bin 499 TL satışa sunulacaktır. Samsung Galaxy S10 telefonların ön siparişleri ise alınmaya başlandı.

Samsung Galaxy S10 Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S10 çıkış tarihi Türkiye’de 27 Şubat olarak belirlenmiş. Bu telefonlara sahip olmak isteyenler ön sipariş verebilir. Bu tarihten itibaren yeni bir Samsung telefonun sahibi olabilirsiniz. Samsung Galaxy S10 ile büyük olan S10 Plus versiyonlarının ekranı “Infinity O” adı verilen güzel bir tasarıma sahip. Ön kamerası da ekrana sabitlenmiş halde. Bu telefonları çok beğeneceğinizi şimdiden söyleyebilmek mümkün.